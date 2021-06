O Governo e o empreendimento turístico Zmar chegaram a acordo e deixa de ser necessária a requisição civil que tinha como intuito de alojar os imigrantes residentes em Odemira que não têm condições para cumprir o isolamento profilático. A notícia foi avançada pela Antena 1 e confirmada à Rádio Observador por Nuno da Silva Vieira, advogado que representa 114 dos 160 proprietários de casas particulares no complexo turístico.

O Estado vai passar a pagar 100 euros + IVA por dia por cada alojamento — o que o advogado diz serem “valores acima da média daquilo que é normalmente feito em situações idênticas” —, o Zmar disponibiliza 34 unidades para trabalhadores de Odemira que precisem de ser realojados temporariamente e a requisição civil é anulada — falta apenas a confirmação do Conselho de Ministros. É um acordo que passa pela assinatura de um protocolo entre o Turismo de Portugal e a massa insolvente do Zmar que, segundo o advogado, é “vantajoso para todas as parte” e no qual “ficam de fora todas as casas dos proprietários”.

O entendimento em causa tem durabilidade até ao final do mês, pode ser prolongado caso seja for necessário e tem efeitos retroativos. Segundo a defesa do Zmar, o Estado vai pagar todas as estadias do alojamento turístico usadas para imigrantes de Odemira desde o dia 29 de abril.

O advogado diz que agora é tempo de “recuperar a confiança”, já que “foram anuladas mais de 400 reservas no empreendimento” para o verão desde a requisição civil. Este, realça, é um “primeiro passo para que o Zmar possa abrir no verão e para que os turistas possam voltar”.

Nuno da Silva Vieira explica que o acordo foi fechado perto da meia-noite e justifica-o com “pormenores”, primeiro porque a “massa insolvente do Zmar não pode praticar atos sem que a comissão de credores o aprove”, mas também porque estamos a falar de empresas com conselhos e assembleias. Houve ainda alguns “constrangimentos formais” com a Câmara de Odemira. “O processo cautelar que colocámos no Supremo Tribunal Administrativo que acaba também por impactar com este protocolo e todos os pormenores levaram a que muitos temas tivessem de ser discutidos”, argumenta.

Esta segunda-feira foi noticiado pela TVI que o Executivo estava a negociar um acordo com os proprietários do Zmar com o intuito de fazer cair a requisição civil e também o processo em tribunal, ainda antes que o Supremo Tribunal Administrativo tomasse uma decisão. A negociação estendeu-se até tarde, mas o acordo está fechado.