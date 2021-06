A equipa de sub-21 recebeu uma visita especial esta segunda-feira, após ter vencido Itália por 5-3. Marcelo Rebelo de Sousa decidiu visitar o balneário após a partida e registou o momento numa fotografia, que foi partilhada na conta do twitter da Seleção de Portugal, com a seguinte descrição: “A foto de equipa! Obrigado pela visita, Presidente! Vamos todos, #VamosComTudo”.

Em visita oficial de três dias à Eslovénia, o Presidente da República visitou o plantel em Ljubljana, capital eslovena, após a vitória da seleção nos quartos de final do Europeu sub-21.

A seleção sub-21 chegou a estar a ganhar por 2-0, mas deixou que Itália empatasse. No final do tempo regulamentar o jogo estava 3-3 e foi para prolongamento, sendo que a seleção nacional marcou dois golos e conseguiu garantir a vitória por 5-3.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A seleção portuguesa vai agora enfrentar Espanha — atual campeã da Europa –, nas meias-finais. A seleção espanhola eliminou a Croácia no domingo por 2-1. O jogo entre as duas nações ibéricas está marcado para quinta-feira e terá lugar no Ljudski vrt, em Maribor, Eslovénia.

Marcelo Rebelo de Sousa não poderá visitar o plantel nessa altura, uma vez que esta terça-feira termina a visita oficial à Eslovénia, que sucederá a Portugal na presidência do Conselho da União da Europeia. O Presidente da República segue depois para outra visita oficial, desta feita à Bulgária.