Edward Snowden entende que o presidente norte-americano, Joe Biden, “está bem preparado para responder” sobre o escândalo de espionagem na Europa, em que os serviços secretos dinamarqueses terão alegadamente ajudado os EUA a espiar a chanceler alemã, Angela Merkel, e outros políticos europeus.

Numa declaração no Twitter, o denunciante que há oito anos revelou detalhes sobre o sistema de vigilância da secreta americana, afirma que Biden esteve ligado a esta ação de espionagem quando era vice-presidente de Barack Obama.

“Biden está bem preparado para responder por isso quando em breve visitar a Europa, uma vez que, como é óbvio, ele esteve logo à partida profundamente envolvido neste escândalo”, escreveu Snowden.

Biden is well-prepared to answer for this when he soon visits Europe since, of course, he was deeply involved in this scandal the first time around.

There should be an explicit requirement for full public disclosure not only from Denmark, but their senior partner as well. https://t.co/TJL7gr6dy8

— Edward Snowden (@Snowden) May 30, 2021