Bruxelas avisa que “Portugal tem desequilíbrios” e que deve estar atento aos problemas relacionados com a dívida, seja pública ou privada. “As vulnerabilidades relacionadas com grandes stocks líquidos de passivos externos, dívida privada e governamental e crédito malparado continuam elevadas, num cenário de baixo crescimento da produtividade”, considera a Comissão Europeia no pacote da Primavera, em que faz recomendações específicas de política económica a cada país no âmbito do Semestre Europeu.

A Comissão Europeia avisa que “o crédito malparado corre o risco de aumentar à medida que as medidas temporárias de apoio são eliminadas”.

“Após a rápida desalavancagem dos últimos anos, a dívida privada aumentou em 2020, refletindo uma queda acentuada do PIB e as necessidades de financiamento das empresas à luz da crise, enquanto o crescimento das hipotecas tornou-se positivo em 2020”, refere ainda o relatório.

Em relação à dívida pública, Bruxelas lembra que “aumentou substancialmente em 2020, como resultado da recessão e das medidas de apoio implementadas para amortecer o impacto da crise”. Em todo o caso, prevê “que diminua moderadamente este ano e no próximo com a redução dos défices orçamentais”.

O executivo europeu sublinha ainda o impacto da crise Covid-19 no turismo, que diz ser “importante”, incluindo “num futuro próximo”. O comportamento deste turismo contribuiu para que a balança corrente se tornasse deficitária.

“A posição líquida negativa de Portugal no investimento internacional piorou em 2020, mas deve recuperar gradualmente este ano”, prevê ainda.

Portugal encontra-se num lote de nove países que estão a lidar com desequilíbrios, e que inclui ainda França, Espanha, Alemanha, Croácia, Irlanda, Países Baixos, Roménia e Suécia.

A situação portuguesa é colocada no mesmo pacote de Espanha, Irlanda e Croácia, “que combinam elevadas dívidas privadas, públicas e externas”, enquanto França tem de lidar também com este tipo de desequilíbrios, mas sem a componente da relação com o exterior. “Assegurar ganhos de produtividade e competitividade continua a ser importante para estes estados-membros”, sinaliza a Comissão Europeia.

Há, no entanto, outros três países, todos no sul da Europa, que têm “desequilíbrios excessivos“: Itália, Grécia e Chipre.

Tal como em 2021, as regras orçamentais que guiam e condicionam a ação dos governos europeus vão manter-se suspensas em 2022, tal como se esperava. A Comissão Europeia sinaliza que esse já não será o caso em 2023.