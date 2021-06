Bryan Adams, o neurocientista português António Damásio ou Marcelo Rebelo de Sousa. São várias as personalidades que vão marcar o primeiro aniversário da Fundação José Neves (FJN), que decorre nesta quarta-feira, no Porto, a partir das 14h30. A fundação foi lançada em 2020 pelo presidente da Farfetch — plataforma de moda de luxo que foi o primeiro unicórnio (empresa avaliada em mais de mil milhões de dados) com origem em Portugal –, que se comprometeu a doar dois terços da sua fortuna à mesma.

O evento desta quarta-feira conta ainda com a presença de Carlos Oliveira e António Murta, cofundadores da FJN, Pedro Morgado, professor de Psiquiatria e Comunicação Clínica na Universidade do Minho, João Cerejeira, professor e investigador em Economia na Universidade do Minho, Ana Balcão Reis, professora e presidente do Conselho Pedagógico na Nova SBE, Erick Fernholm, cofundador da Fundação 29k, Fátima Lopes e Catarina Furtado.

O neurocientista António Damásio e o cantor Bryan Adams vão partilhar informação e conhecimento sobre a importância da educação e a aposta no desenvolvimento pessoal. No evento, vai ser também apresentado o primeiro “Estado da Nação” sobre educação, emprego e competências em Portugal, onde a fundação analisa a transformação destas dimensões na última década e o impacto recente da pandemia Covid-19.

O estudo revelou que a percentagem de adultos portugueses que não terminaram o ensino secundário (47,8%) é mais do dobro da média europeia (21,6%). Este é o valor mais baixo entre os países que compõem a União Europeia. Além disso, o relatório também concluiu que a “população portuguesa tem o maior défice de qualificações da União Europeia” e que os homens ganham até mais 38% do que as mulheres.

Além deste estudo, a FJN apresentou um programa e uma aplicação de desenvolvimento pessoal baseado em ciência, tecnologia e psicologia, para despertar a consciência individual e promover o bem-estar, saúde mental e equilíbrio emocional.