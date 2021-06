Covid-19. Maior número de novos casos em quase dois meses: 724

Foram detetados nas últimas 24h 724 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, a contagem mais elevada desde 6 de abril e a pior quarta-feira desde 3 de março. Mais de metade dos novos casos dizem respeito a pessoas na zona de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o relatório diário divulgado pela Direção-Geral da Saúde. Um boletim que também aponta para uma evolução desfavorável do indicador de transmissibilidade e das taxas de incidência.

O indicador R(t) passou esta quarta-feira para 1,07 no país (1,08 no continente), mais uma centésima em ambos os casos. Na anterior leitura, divulgada segunda-feira, o R(t) estava em 1,06 a nível nacional e 1,07 no território continental.

Além da evolução desfavorável do indicador de transmissibilidade conhecido como R(t), o boletim da DGS contém, também, informação sobre a evolução do indicador de incidência, que também é atualizado às 2ª, 4ª e 6ª.

De acordo com os dados, o rácio de incidência no país passou para os 66,4 casos de infeção (por 100 mil habitantes), contra a anterior leitura que era de 63,3 casos. Quando se analisa apenas o rácio de incidência no território continental, este passou para os 63,7 casos por 100 mil habitantes, mais/menos do que os 60,4 da leitura anterior.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, o país, como um todo, deslocou-se um pouco mais no sentido do amarelo na matriz de risco seguida pelo Governo.