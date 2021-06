O ex-Presidente dos EUA Donald Trump tem dito a várias pessoas que tem a expectativa de ser “reposto” na Casa Branca já no próximo mês de agosto, segundo o que escreveu no Twitter uma jornalista do The New York Times, Maggie Haberman, nesta terça-feira.

“Trump tem dito a algumas pessoas que prevê ser reposto até agosto”, escreveu Maggie Haberman, acautelando de seguida que “não, não é assim que as coisas funcionam mas estou só a partilhar a informação”. Esta é uma jornalista que ao longo dos anos deu, em primeira mão, várias notícias relacionadas com o ex-Presidente.

Trump has been telling a number of people he’s in contact with that he expects he will get reinstated by August (no that isn’t how it works but simply sharing the information). https://t.co/kaXSXKnpF0

— Maggie Haberman (@maggieNYT) June 1, 2021