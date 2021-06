O número total de processos relativos a sinistros de automóveis ocorridos em 2020 desceu 19,7%, o que em parte se deverá à limitação da circulação rodoviária, imposta pelas restrições decorrentes da pandemia Covid-19, segundo um relatório esta quarta-feira divulgado.

De acordo com o Relatório de Sinistros Automóvel (RSA) relativo a 2020, publicado pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), foram respeitados, em termos globais, 99,93% dos prazos aplicáveis aos sinistros com danos exclusivamente materiais, 99,66% aos sinistros apenas com danos corporais e 99,80% aos sinistros dos quais resultaram danos simultaneamente materiais e corporais.

Em termos globais, “em 2020, considerando todos os sinistros, regista-se, assim, 0,3% de incumprimentos” (1.299 incumprimentos), refere a ASF.

Em 2020 foi registado um total de processos que ascendeu a 426.490, abaixo dos 531.386 de 2019 e dos 549.285 de 2018. Em 2018, os incumprimentos, em termos globais, foram de 0,22% (1.191) e em 2019 de 0,40% (2.128), segundo o relatório. O relatório da ASF baseia-se exclusivamente nas informações reportadas pelas empresas de seguros para efeitos de supervisão.