As nossas casas têm impressas as nossas histórias, guardam o que de mais precioso temos – as memórias -, e são, muitas vezes, o palco do melhor que temos na nossa vida: os dias, as pessoas e os rituais que nos confortam. Por isso, vamos fazer uma reflexão sobre as nossas casas.

Quando colocamos a chave dentro da fechadura, sabemos que estamos a entrar, finalmente, em casa, no nosso refúgio. Depois de um dia de trabalho, sabe bem cruzar o hall de entrada e observar a moldura colocada estrategicamente na mesa de apoio BURVIK, que idealizámos para esta divisão, mas que sabemos que, quando quisermos mudar, podemos colocá-la numa sala de estar enquanto serve de tabuleiro dos comandos da televisão.

Q&A a Cátia Carvalho - Country Home Furnishing & Retail Design Manager ↓ Mostrar ↑ Esconder O que é o Design Democrático? O Design Democrático representa a cultura IKEA e os nossos valores através de cinco dimensões, juntamente com o simples uso de bom senso em tudo o que fazemos. As cinco dimensões estão sempre representadas nos produtos, mas o equilíbrio entre elas nem sempre é igual. Sem o Design Democrático, não cumpriríamos a nossa visão de criar um dia a dia melhor para muitas pessoas. Sabemos que a estética é importante, mas as nossas casas não são galerias de arte. Os nossos produtos são desenhados para serem vividos, por isso têm um preço acessível à maioria das pessoas. Que importância tem esta abordagem na forma como o consumidor vivencia o produto? É fundamental para a democratização do mobiliário doméstico. Na IKEA acredito no direito de acesso ao design democrático e, para além disso, ao incluirmos a sustentabilidade nesta equação, conseguimos também apoiar as pessoas em casa a terem hábitos mais sustentáveis, mas também concebendo todos os novos produtos para serem reutilizados, reparados, revendidos e reciclados, gerando o menor volume de resíduos possível. Ou seja, partindo dos princípios de design circular. Na IKEA, o design é muito mais do que parece? Claro que sim. O design é para ser vivido! A missão da IKEA é, desde sempre, contribuir para um melhor dia a dia das pessoas. E fazemo-lo através de soluções funcionais, bonitas, sustentáveis e acessíveis. Independentemente dos desafios, iremos sempre procurar responder às necessidades dos nossos clientes. O nosso conceito de negócio é bastante evidente: "oferecer uma ampla gama de produtos para a casa, funcionais e com design, a preços tão baixos, que a maioria das pessoas os possa comprar." O que significa que temos de criar produtos que tenham um design bonito, uma ótima função, que sejam sustentáveis, de boa qualidade e que estejam disponíveis a um preço baixo. Chamamos "design democrático" porque acreditamos que móveis e artigos de decoração de boa qualidade devem estar disponíveis para todos. Por isso, vemos este posicionamento como ainda mais relevante em tempos de crise ou de maiores dificuldades económicas. Com produtos que apelam à maioria das pessoas, vêm grandes volumes de produção, o que significa que conseguimos melhores ofertas e podemos disponibilizar os nossos produtos a preços baixos. Dessa forma, queremos continuar a responder às necessidades dos nossos clientes e inspirar cada vez mais pessoas a adotar hábitos de vida mais sustentáveis e sabemos que podemos ser um exemplo. É por isso que todos os anos nos comprometemos em dar mais alguns passos no caminho da sustentabilidade, com o objetivo final de contribuir para um planeta mais saudável e uma melhor utilização dos recursos naturais. E por isso acreditamos que, num futuro próximo, nos vamos preocupar mais em ter uma vida mais sustentável em casa – o que é uma forma de, não só respeitarmos o meio ambiente, como de poupar nas contas de eletricidade, água e alimentação, o que é uma grande mais valia em tempos mais difíceis

Aquela moldura tem a fotografia que imortaliza a mítica noite de diversão de quarta-feira com os amigos – e a BURVIK também é protagonista na fotografia, mas de outra forma: em vez de uma moldura, era a base de petiscos e cervejas semi-terminadas e a base de uma memória que fica guardada com carinho. Afinal, de que servem as casas e os produtos que lá temos se não podem ser vividos com todas as emoções que a vida pede?

De que serve ter um jardim maravilhoso na varanda se, depois, a mãe – que adora ter uma mini-horta em casa – não consegue ter a horta que sempre sonhou? Escolher IKEA é optar por produtos concebidos a pensar nas necessidades da vida moderna e no conforto de todos e, exemplo disso, é a poltrona FRÖSET, que pode servir de cadeira extra quando temos convidados em casa. Termos o melhor design a um preço baixo, de boa qualidade, sustentável e à prova de qualquer momento é essencial, como jogar ao jogo da pulga no quarto dos mais pequenos sem receio que o projetor com mola NÄVLINGE venha parar ao chão. Talvez até escolha, num momento de criatividade urgente, voltar a decorar a casa e colocar o projetor no escritório (verá que poderá gostar mais ainda).

A vantagem desta visão à qual a IKEA chama de Design Democrático é também a facilidade que esta abordagem permite na decoração dos espaços: por exemplo, se estiver na dúvida quanto à poltrona FRÖSET, saiba que qualquer que seja a divisão da casa -, esta poltrona está lá sempre para si, seja num momento de descanso ou para ler uma história aos mais novos. Já o projetor com mola NÄVLINGE, pintado de um vermelho escuro, poderá ser deslocado de divisão em divisão, como for mais conveniente, quando precisar de mais um foco de luz. O preço deste projetor, que se distingue pelas linhas redondas e um design funcional, é tão acessível que írá facilmente apaixonar-se por ele.

Na IKEA, o design é muito mais do que parece, é para ser vivido e o convite que a marca sueca lhe faz é este e é simples: aproveite e otimize a sua casa, porque os produtos são acessíveis e desenhados para serem desfrutados em qualquer divisão da casa que entender, para serem substituídos, havendo essa necessidade. Lembra-se das tardes de cinema de domingo, em que o sofá se enche de pipocas em sítios que nem sabia que existiam? O tecido ficou sujo e a nódoa não desaparece? Ora, tem mais capas acessíveis à sua disposição.

Os produtos IKEA estão sempre lá para si e ficam bem em toda a casa: é o caso da cómoda NIKKEBY, com quatro gavetas e arrumação flexível. Perfeita para arrumar, para esconder tudo o que está desarrumado ou simplesmente para expor. Concebida num estilo industrial com metal perfurado, a cómoda tem espaço suficiente para que esqueça os cabides atrás da porta do quarto.

As nossas casas são refúgios e o design é uma extensão da identidade de cada um de nós: deve ser vivido, versátil, confortável, útil, divertido. Como é que vai escolher vivê-lo? Da melhor forma possível: com conforto.