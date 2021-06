O líder do grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, Miguel Iglésias, anunciou esta quarta-feira ter apresentado queixa no Ministério Público contra o presidente do Governo Regional, o social-democrata Miguel Albuquerque, por alegados crimes ambientais e económicos.

O deputado socialista indicou que a queixa foi enviada na terça-feira e visa também a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, o ex-secretário regional das Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, e os líderes dos grupos parlamentares do PSD, Jaime Filipe Ramos, e do CDS-PP, Lopes da Fonseca.

Miguel Iglésias, que falava no âmbito da discussão no parlamento madeirense da Conta da Região Autónoma da Madeira de 2019, considerou que o governo regional, de coligação PSD/CDS-PP, é responsável por “inúmeros crimes e ilegalidades” nos processos de licenciamento de extração de inertes na orla costeira e nas ribeiras.

“Apresentamos a queixa por inúmeros crimes e ilegalidades que julgamos terem sido cometidos, crimes de índole ambiental, crimes de índole económica, e esperamos que seja instaurado o competente inquérito e que sejam apuradas as responsabilidades dos beneficiados e demais envolvidos”, declarou.