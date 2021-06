O português Tiago Monteiro (Honda) prepara-se para enfrentar a 14.ª temporada consecutiva na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) com o objetivo de “lutar pelo título”.

Em declarações à agência Lusa antes do início do campeonato, que começa este fim de semana em Nurburgring, na Alemanha, o piloto portuense admitiu sentir-se “pronto a lutar pelo título, mais do que nunca”.

No ano passado evoluí bem a partir do momento em que mudámos o motor na terceira corrida. Consegui perceber o que me faltava e trabalhar nessa área. Parto com muita motivação de começar logo muito bem. Estamos numa pista atípica, em que tudo pode acontecer. Temos pouco tempo e poucas oportunidades de ultrapassagem. Depois desta corrida chegamos a Portugal e as coisas entram na normalidade”, disse o piloto à agência Lusa.

Tiago Monteiro sabe que “o que é importante é pontuar o máximo possível nestas corridas” iniciais da temporada, pois, a partir de certa altura, será necessário “pensar no título de equipas e as coisas podem complicar-se se não estiver entre os dois primeiros da Honda”, sujeito a receber ordens de equipa a favor de outro colega.

O Honda Civic do piloto português terá este ano menos 20 quilos de peso extra como fator de equilíbrio do campeonato, um valor que podia “ter sido maior”.

“Mas aceitamos o que nos dão, por pouco que seja. O peso é uma das maiores penalizações neste tipo de carros. Acreditamos que no ano passado não foi justo”, disse Monteiro.

O piloto do Porto, que em 2017 sofreu um violento acidente numa sessão de testes em Barcelona, sabe que em 2020 o carro “tinha muitas fraquezas”. Por isso, o trabalho de inverno concentrou-se na “aerodinâmica, na geometria e noutras partes técnicas”.

“Não vamos dominar, vamos andar na luta, mas com mais capacidade de lutar”, sintetizou Monteiro, que diz ainda não pensar “em terminar a carreira”.

O francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co) sagrou-se campeão em 2020, num ano atípico, com apenas seis rondas, em que Tiago Monteiro terminou na 15.ª posição, com 75 pontos.

Em 2021, prevê-se um regresso condicionado à normalidade, com a substituição de dois circuitos citadinos (Marraquexe e Vila Real) por dois em autódromos (Estoril e Adria, em Itália), para um melhor controlo das entradas do público, por causa da pandemia de Covid-19.

Este ano, regressa ao campeonato o britânico Rob Huff, antigo campeão, bem como o espanhol Jordi Gené, que já passou pela Fórmula 1.

Tiago Monteiro volta a competir pela Honda ALL-INKL.DE da Münnich Motorsport.

O campeonato terá oito rondas, começando em 3 de junho, no circuito de Nurburgring, na Alemanha, e terminando em 21 de novembro, em Macau, no Circuito da Guia.