Depois do Taycan, a Porsche está a considerar o desenvolvimento de uma versão mais pequena, destinada a disputar o mercado ao Tesla Model 3 e ao BMW i4. A estratégia passa por recorrer à nova plataforma PPE do Grupo VW, que vai servir o Audi A4 e-tron, partilhando base e mecânicas com a sua “irmã” Audi, o que já acontece no Taycan, Cayenne e Macan.

A possibilidade de esta berlina ligeiramente mais pequena ver a luz do dia foi avançada por um quadro da Porsche à Autocar. O modelo poderá chamar-se Cajun, denominação que a marca germânica tem registada há algum tempo, e assumir-se-ia como o terceiro eléctrico da casa, depois do Taycan e do Macan, que está em vias de ser lançado.

A decisão de avançar com o Cajun ainda não é oficial, mas o facto de a Porsche já estar a ampliar a capacidade de produção na sua fábrica de Leipzig pode ser interpretado como um sinal de que espera receber luz verde por parte da Volkswagen AG.

Além deste Cajun (a confirmar-se) desenvolvido em parceria com o Audi A4 e-tron, as duas marcas do Grupo Volkswagen trabalham ainda na dupla Macan EV e Q6 e-tron, além do recém-chegado Audi e-tron GT, o “irmão” do Porsche Taycan.