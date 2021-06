O antigo futebolista do FC Porto e do Sporting Mário Jardel denunciou na quarta-feira o furto, entre outros, dos dois troféus de melhor marcador europeu que conquistou ao serviço destes dois clubes.

Jardel, de 47 anos, explicou que os ladrões entraram de madrugada na sua casa de Fortaleza, no norte do Brasil, e levaram duas botas de ouro, por ter sido duas vezes melhor marcador dos campeonatos europeus, uma de prata, por ter sido o segundo melhor marcador, e uma de bronze, por ter ficado em terceiro lugar.

Na sua conta no instagram, Jardel afirmou que o valor sentimental dos troféus é maior do que o valor económico dos mesmos, solicitando a ajuda dos seus seguidores para encontrar as botas. “Não é nem pela questão financeira, é mais pelo valor sentimental. É o meu legado, a minha história”, escreveu o antigo futebolista, que conquistou as botas de ouro nas épocas de 1999 e 2002, ao serviço do FC Porto e do Sporting, respetivamente, uma de prata, em 1997, pelo FC Porto, e uma de bronze, em 2000, quando representava os turcos do Galatasaray.

Além destes troféus, Mário Jardel foi cinco vezes o melhor marcador da I Liga portuguesa, quatro pelo FC Porto e uma pelo Sporting, uma vez melhor marcador da Taça Libertadores da América, em 1995, ao serviço do Grémio, e uma vez melhor marcador da Liga dos Campeões Europeus, em 2000, com 10 golos, pelos “dragões”. Acresce, ainda, ao currículo de Jardel quatro títulos de campeão em Portugal, três taças de Portugal e quatro supertaças e uma Taça Libertadores, pelo Grémio, em 1995.