Um avião da Air France foi esta quinta-feira escoltado até ao aeroporto de Paris, na sequência de uma ameaça de bomba, que está já a ser investigada pelas autoridades franceses, segundo a AFP.

O ministro da Administração Interna do país, Gerard Darmanin, disse, no Twitter, que foi detetada a presença de um “engenho explosivo”, num voo que fazia a ligação entre Ndjamena (Chade) e Paris (França). O avião “aterrou no aeroporto de Roissy sem incidentes às 16h01 [hora local] e foi isolado”. Os passageiros foram retirados e está agora em curso uma investigação.

Uma fonte do aeroporto disse à AFP que o piloto do avião informou, via rádio, as autoridades da existência de uma ameaça de bomba. “O piloto notificou a companhia e o avião foi escoltado até Roissy”, acrescentou a mesma fonte. A aeronave aterrou num local específico do aeroporto para situações de ameaças de bomba. Todos os passageiros foram sujeitos a um “controlo de identidade”, disse outra fonte.