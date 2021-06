Bill Gates e Warren Buffett, amigos de longa data e dois dos homens mais ricos do mundo, escolheram o estado norte-americano de Wyoming — o principal estado produtor de carvão do país— para lançar o primeiro projeto de um novo tipo de reator nuclear, o Natrium. Mais concretamente numa central a carvão desativada, segundo escreve o The Guardian.

Tratam-se de pequenos reatores que funcionam com combustíveis diferentes dos tradicionais e que são considerados por alguns especialistas como uma tecnologia livre de emissões de carbono, que podem complementar fontes de energia como a eólica ou a solar, detalha o The Guardian.

O reator Natrium foi anunciado numa entrevista conjunta do fundador da Microsoft Bill Gates, que fundou a empresa de energia nuclear TerraPower há 15 anos, e Warren Buffett, diretor executivo da Berkshire Hathaway, que detém a empresa de energia PacifiCorp.

No final do ano passado, o departamento de energia dos Estados Unidos concedeu à TerraPower um financiamento inicial de 80 milhões de dólares, com a promessa de um financiamento adicional nos próximos anos. Chris Levesque, presidente da TerraPower afirmou que a central levaria cerca de sete anos a ser construída.