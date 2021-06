O tenista português Frederico Silva foi eliminado esta quinta-feira pelo francês Alexander Muller na segunda ronda do ‘challenger’ 7 de Biella, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, depois de ter servido no segundo ‘set’ para fechar.

O número três nacional e 168 no ‘ranking’ ATP foi derrotado pelo gaulês, 191.º colocado na hierarquia mundial, em três partidas, com os parciais de 3-6, 7-6 (7-3) e 6-2, ao fim de duas horas e 19 minutos.

O tenista das Caldas da Rainha dominou o ‘set’ inaugural e serviu para fechar o encontro na segunda partida com o 5-4 no marcador, mas deixou-se quebrar e acabou por ceder no ‘tie-break, sendo obrigado a um terceiro e decisivo parcial, em que sofreu três ‘breaks’ e só conseguiu devolver um.

Consumado o desaire de Frederico Silva, o francês Muller acedeu aos quartos de final e fica a aguardar o desfecho do embate entre o português Gastão Elias e o dinamarquês Holger Rune para conhecer o próximo adversário.