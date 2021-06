O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural moçambicano disse esta quinta que o setor tem “pilares sólidos” para continuar a impulsionar o crescimento da economia do país, apontando a aposta em “grandes investimentos” como a chave para o desenvolvimento da área.

“O país tem estes pilares sólidos para aguentar os embates das crises que tem enfrentado”, afirmou Celso Correia, em declarações aos jornalistas.

Correia falava à margem da cerimónia de divulgação dos resultados do Inquérito Agrário Integrado.

Aquele governante afirmou que Moçambique apostou “num grande investimento” no setor agrário, elevando a contribuição deste domínio no Produto Interno Bruto (PIB).

“Estamos a colher os resultados de uma política de investimentos no setor da agricultura, nos últimos anos”, observou.

O facto de 66% da população moçambicana viver da agricultura também justifica que o setor responda por mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB), acrescentou.

O ramo da agricultura e afins foi o que teve maior representatividade (cerca de um quarto) na atividade económica do primeiro trimestre em Moçambique, crescendo 4,8%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), divulgados esta semana.

“O desempenho da atividade económica no primeiro trimestre de 2021 é atribuído em primeiro lugar ao setor primário, que cresceu 0,25%”, lê-se na nota sobre as contas nacionais trimestrais.

A nota avança que o PIB de Moçambique voltou a crescer nos primeiros três meses deste ano, 0,12% face ao mesmo período de 2020, após três trimestres em queda.