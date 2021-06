Além do número de casos de Covid-19 ter disparado em Portugal, o governo britânico aponta duas outras razões para retirar Portugal da lista verde de destinos turístico considerados seguros: uma refere-se aos 68 casos da linhagem mais perigosa da variante Delta do novo coronavírus (anteriormente conhecida por variante indiana) registados até agora em Portugal; a outra a uma mutação adicional que dizem ser “potencialmente prejudicial”. Esta última mutação, denominada de nepalesa, está agora a ser estudada pela comunidade científica e já foi identificada em 12 infetados em Portugal.

Foi disso mesmo que o governo britânico deu conta no comunicado enviado esta quinta-feira em que justificou a sua decisão. Nesse comunicado lê-se que a situação exigiu uma “ação rápida” depois de terem sido “identificados em Portugal 68 casos de uma variante preocupante, incluindo casos da variante Delta com uma mutação adicional potencialmente prejudicial”.

Trata-se da linhagem B.1.617.2 da variante indiana, agora conhecida como Delta, apontada como grande responsável pelo agravamento da pandemia em países como a Índia e os seus vizinhos, mas também no Reino Unido, e que tem gerado particular preocupação nas autoridades britânicas e na comunidade científica.

No último relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, referente ao período até 26 de maio (e que deverá ser atualizado esta sexta-feira), dos 46 casos identificados da variante indiana em Portugal, 37 deles referem-se a esta linhagem B.1.617.2. Agora, as autoridades britânicas, citando números da base de dados científica GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), falam em pelo menos 68 casos identificados em território português.

“A linhagem B.1.617.2 foi classificada como Variante de Preocupação pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) a 24 de maio de 2021. As outras duas linhagens [da variante indiana B.1.617.1 e B.1.617.3] mantêm a classificação de Variante de Interesse”, lê-se no relatório da Monotorização das Linhas Vermelhas para a Covid-19. E enquanto a B.1.617.1 cresceu em Portugal muito pouco num mês (foi identificada a 30 de abril e a 14 de maio havia registo de nove casos), a linhagem B.1.617.2 tinha a 14 de maio dois casos e na duas semanas depois eram já 37 os casos. Agora o Reino Unido (a um dia deste número ser atualizado pelas autoridades de saúde portuguesas) fala em 68 casos.

Comunidade científica estuda potencial risco da variante nepalesa

Acresce que, entre esses casos identificados, o governo britânico está particularmente apreensivo com uma nova mutação dessa mesma linhagem. Ao anunciar a retirada de Portugal da lista verde, o ministro dos Transportes, Grant Shapps, citado pela BBC, alertou para uma “espécie de mutação do Nepal que foi detetada e que ainda não sabemos o potencial para que seja uma mutação capaz de resistir à vacina”. A mutação em causa é conhecida por K417N.

De acordo com o portal Outbreak.info, que agrega conteúdo científico sobre a pandemia de Covid-19, existem, em todo o mundo, 90 casos da mutação K417N, vulgarmente conhecida como mutação nepalesa, da variante Delta, sendo que em Portugal foram identificados, até ao momento, 12 casos desta mutação que faz parta da linhagem da estirpe indiana. Uma informação confirmada por fonte do INSA ao Observador.

Numa publicação na rede social Twitter, Jeffrey Barrett, diretor da iniciativa Covid Genomics do Wellcome Sanger Institute, com sede no Reino Unido, nota que esta nova mutação nepalesa tem preocupado a comunidade científica, uma vez que as linhagens da variante indiana podem ser mais resistentes à vacina contra a Covid-19.

There has been some chat about a "Nepal variant" today, which I'm pretty sure refers to B.1.617.2 / Delta plus the spike K417N mutation. As usual, https://t.co/1FkUd8VmhK makes it easy to get an overview: https://t.co/Ae4adMgK5c A few quick points: — Jeffrey Barrett (@jcbarret) June 3, 2021

Barrett explica que é por isso que, apesar de, até agora, se registarem apenas 90 casos em todo o mundo — e, por isso, ser algo que não deve preocupar nesta altura o cidadão comum —, a mutação K417N (ou “mutação nepalesa”), associada a uma variante já muito transmissível, é vista como potencialmente “problemática” e tem merecido tanta atenção da comunidade científica.