O tenista espanhol Rafael Nadal, número três do mundo, qualificou-se esta quinta-feira para a terceira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam, ao vencer o francês Richard Gasquet por 6-0, 7-5 e 6-2.

No dia do seu 35.º aniversário, Nadal prosseguiu a sua corrida a um 14.º título em Roland Garros, no que seria um 21.º no total de Grand Slams, tendo hoje se desembaraçado sem grandes dificuldades do 53.º da hierarquia mundial, vencendo em 2:15 horas.

Na próxima ronda, o espanhol vai medir forças com o britânico Cameron Norrie, 45.º do mundo.