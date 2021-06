Portugal foi retirado da lista verde do Reino Unido, que contém os destinos considerados seguros pelo país para viajar, segundo avançam a Sky News e a BBC.

O facto de Portugal estar na lista verde fazia com que os turistas pudessem regressar ao Reino Unido sem terem de ficar em quarentena — o que deixará de acontecer. Agora, o país passa para a lista amarela, o que significa que, ao regressarem de Portugal, os turistas precisam de fazer dois testes no segundo e no oitavo dia após a chegada e isolar-se em casa por 10 dias. Esse período só pode ser reduzido se for feito um teste adicional, com resultado negativo, ao quinto dia.

Segundo a BBC, a decisão deverá entrar em vigor na terça-feira — mas não foi ainda divulgada a lista oficial pelo governo britânico. Portugal é, atualmente, o único destino de praia da Europa na lista verde do Reino Unido.

Já a Sky News avança que não haverá novos países a sair da lista amarela para entrar na verde, apesar de se ter especulado quanto a uma possível entrada de algumas ilhas gregas e espanholas, e de Malta.