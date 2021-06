Slo Feng Shui. Uma lição de cor e a arte de vestir a casa para o verão (e para o teletrabalho)

“A água, por exemplo, é um elemento importante dentro de uma casa. Mas há várias formas de aplicá-lo — através da cor azul, através de um quadro, de um aquário ou de um objeto decorativo que simplesmente tenha uma forma ondeante”, explica. Não há cores boas nem más — o objetivo de qualquer profissional nesta área é equilibrar o ambiente. “A cor é muito importante, mas não é o único elemento com que podemos jogar”, continua. Diversificar texturas (curiosamente, uma tendência que tem escalado nos últimos anos), apostar em símbolos de otimismo e trazer plantas para dentro de casa são outras das regras basilares.

Erros frequentes e dicas para o teletrabalho

“Apesar de tudo, diria que foi um bom momento para lançar o estúdio. Agora mais do que nunca, é importante que as pessoas se sintam bem no espaço onde vivem. O teletrabalho tende a aumentar as tensões dentro de casa e é preciso aliviá-las”, sugere Anne-Sophie Tellier, que continua a viver em Lisboa com a família.

Aos olhos de um especialista em feng shui, há erros que se repetem vezes sem conta e os espelhos nas paredes do quarto fazem parte da lista. Do ponto de vista das energias, trata-se de um objeto polémico, segundo esta filosofia. Não tê-lo de frente para a cama atenua o desequilíbrio, colocá-lo noutra divisão ou na parte interior da porta do roupeiro costa o mal pela raiz. “Também vejo muitas televisões nos quartos”, assinala Anne-Sophie numa nota negativa. O quarto é, por defeito, a divisão que inspira mais cuidados. A porta da divisão deve ser visível a partir da cama, embora não de frente. Casas de banho atrás da cama são de evitar, bem como a ausência de cabeceira.