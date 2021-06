Um teve apenas três empates, outro somou quatro empates, os confrontos diretos não foram além da igualdade. Pela terceira vez consecutiva e pela nona vez nas últimas 11 edições, a Liga de futsal voltava a ser discutida na fase final pelos dois crónicos candidatos ao título, Sporting e Benfica, sem um favorito claro entre equipas que se conhecem demasiado bem e que mostraram de forma evidente como o dérbi lisboeta pode ter qualquer desfecho em 2018/19 (a última temporada completa) quando os leões conseguiram sagrar-se campeões europeus pela primeira vez na história mas as águias acabaram por ser mais fortes na “negra” do Campeonato.

Agora, no arranque da final do playoff no Pavilhão João Rocha depois de dois empates na fase regular da Liga (3-3 em Alvalade, 1-1 na Luz) e de uma goleada verde e branca na final da Taça da Liga (6-2), o Sporting voltou a ser mais forte, começando com uma vitória por 3-1 no jogo 1 antes do dérbi na Luz no próximo domingo e dando um primeiro passo no objetivo de juntar pela primeira vez o título nacional ao europeu.

O encontro começou equilibrado mas com o Sporting a mostrar uma maior capacidade em criar desequilíbrios individuais no ataque em ações coletivas, como aconteceu no lance que daria origem ao primeiro golo quando Pany Varela conseguiu ficar na ala a ser defendido por Jacaré, passou o pivô encarnado com uma fantástica e rematou cruzado para o 1-0 (4′). A vantagem deu um maior conforto ao conjunto leonino, que foi sabendo gerir os momentos de jogo e sair muitas vezes com mais perigo do que aquele que o Benfica ia criando em ataque organizado, apesar de algumas intervenções importantes de Guitta. Faltava o clique para as águias entrarem de no encontro de outra forma e o mesmo aconteceu num lance de estratégia trabalhado por Joel Rocha durante um desconto de tempo, com Tayebi a receber em zona central para o remate cruzado que fez o empate (13′).

O golo fez bem aos encarnados, que conseguiram mais e melhores combinações no ataque organizado ou nas saídas em transição e pareceram mais perto do 2-1 durante alguns minutos do que o Sporting, que se colocou no plano oposto e teve nessa fase menor capacidade de visar a baliza de Roncaglio. O empate parecia um desfecho inevitável, apesar do equilíbrio de oportunidades ao cair do pano entre intervenções de nível dos guarda-redes brasileiros, mas um erro de marcação dos visitantes foi aproveitado da melhor forma pelos mais novos da equipa verde e branca, numa combinação já antes vista na final da Liga dos Campeões com Tomás Paçó a assisti Zicky Té para o remate forte e colocado que fez o 2-1 apenas com 35 segundos por jogar.

#FutsalSCP | ⏸ INTERVALO: Os Leões vão para o descanso a vencer o SL Benfica por 2-1! ????#SCPSLB #LigaPlacard pic.twitter.com/VUjvy369V9 — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) June 3, 2021

A segunda parte começou com o Benfica a tentar agarrar mais no domínio do encontro para forçar de novo um empate mas algumas falhas no último passe e o desaproveitamento dos raros lances em que as compensações defensivas dos leões não funcionaram (num deles foi o pé de Guitta a evitar o toque final já perto da linha de golo) colocaram os encarnados expostos àquele que seria o pior momento na etapa complementar, com o 3-1 apontado por Cavinato aproveitando uma assistência de Ziky Té em corredor central sem oposição (25′) e três chances consecutivas onde Zicky Té e Merlim ficaram muito próximos de aumentar a vantagem verde e branca.

Mesmo sem chegar a níveis que já atingiu esta temporada, e também com a vantagem de ver o Sporting chegar à quinta falta com mais de cinco minutos ainda por jogar, o Benfica tentou apertar o cerco à baliza verde e branca, teve um remate de Diego Roncaglio desviado por Guitta para a trave mas também se foi expondo mais às saídas rápidas dos leões antes da aposta clara num 5×4 com Tiago Brito como guarda-redes avançado a quatro minutos do final, que logo depois do desconto de tempo de Joel Rocha não criou situação de remate e ainda viu Merlim acertar no poste de uma baliza à outra (37′), antes de mais três grandes intervenções de Guitta.