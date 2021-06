Boletim DGS. Depois de 8 dias inalterado, R(t) voltou a subir e já é de 1,10 no continente. Há um mês que não havia tantos casos ativos

Por muito que o número de novos casos desta sexta-feira seja o mais baixo desde 25 de maio, proporcionalmente a região de Lisboa e Vale do Tejo continua destacada, com mais de metade dos novos casos — 217 — a registar-se ali. Na região Norte foram comunicados 132 novos casos, nos Açores 26, no Centro 20, no Alentejo 16, no Algarve 11, e na Madeira 8. Há ainda mais 232 contactos em vigilância — num total de 25.161.