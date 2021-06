Lisboa, Salvaterra de Magos e Vale Cambra, todos concelhos de alta densidade, mantém-se no nível de alerta, mas não recuam no desconfinamento. Para esta lista entram também os concelhos de Braga, Cantanhede e Castelo de Paiva (todos de alta densidade). Já a Chamusca, Tavira, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva saem do nível de alerta.

Concelhos em alerta Incidência a 1.Jun Incidência a 26.Mai Incidência a 19.Mai Incidência a 12.Mai Incidência a 5.Mai Braga 147 108 88 78 61 Cantanhede 146 111 49 20 9 Castelo de Paiva 142 116 226 298 226 Lisboa 181 153 118 81 67 Salvaterra de Magos 160 131 9 9 9 Vale de Cambra 173 141 94 141 136

Arganil e Montalegre, dois concelhos de baixa densidade, avançam no desconfinamento para o nível 4 (com medidas de 1 de maio) como quase todo o país, mas Golegã e Odemira mantém-se no nível 3, com medidas de 19 de abril.

Concelhos Incidência a 1.Jun Incidência a 26.Mai Incidência a 19.Mai Incidência a 12.Mai Incidência a 5.Mai Golegã 318 262 243 206 169 Odemira 449 364 287 271 227

Os avanços, recuos e alertas foram divulgados na quarta-feira, depois da reunião do Conselho de Ministros, e os dados da incidência cumulativa (relativos a 1 de junho) divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde.