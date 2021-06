A próxima vai ser mais uma super-semana de audições na comissão parlamentar de inquérito às perdas do Novo Banco. Mesmo com o feriado de 10 de junho, estão agendadas oito inquirições que incluem personalidades da banca, dos supervisores, bem como o último representante de um grande devedor.

A audição a Rafael Mora, ex- sócio de Nuno Vasconcellos em alguns negócios, foi pedida pelo PSD depois da frustrada inquirição feita à distância do fundador da Ongoing que os deputados deram por terminada ao fim de uma hora por alegada falta de vontade de responder. Está prevista para dia 9 de junho de manhã.

A semana inclui ainda a audição a Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal e antigo vice-governador do Banco Central Europeu, qualidade que invocou para não ser chamado a responder ao vivo nas comissões de inquérito ao BES e Banif. Constâncio deixou o BCE em 2017. Em 2019 foi ouvido na comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos duas vezes. A segunda durante várias horas.

A audição no inquérito ao Novo Banco está marcada para sexta-feira dia 11 de junho. Também vão ser ouvidos o presidente do conselho geral do banco, Byron Hayes, o presidente do BPI, Fernando Ulrich e o presidente executivo do BCP, Miguel Maya. Veja aqui o calendário previsto das audições.

7 de junho

Carlos Tavares, ex-presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários,

Gabriela Figueiredo Dias, presidente da CMVM,

8 de junho

Byron Haynes, presidente do conselho geral do Novo Banco

Fernando Ulrich, presidente do BPI

9 de junho

Rafael Mora, ex-sócio de Nuno Vasconcellos (Ongoing)

Miguel Maya, presidente executivo do BCP

11 de junho

Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal e do BCE

Ricardo Mourinho Félix, ex-secretário de Estado das Finanças