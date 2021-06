*Em atualização

Até janeiro de 2023 Donald Trump não volta ao Facebook. A conta do ex-presidente norte-americano tinha sido suspensa em janeiro de 2021, na sequência do ataque ao Capitólio, e vai manter-se assim durante dois anos. “Só será reintegrado se as condições o permitirem”, lê-se no texto publicado esta sexta-feira por Nick Clegg, responsável de Global Affairs da rede social, no blogue da empresa.

A novidade surge depois de o “Conselho de Supervisão” (“Oversight Board“, em inglês), que é a última instância de recurso da empresa, ter anunciado que concordava com a decisão do Facebook de suspender a conta de Donald Trump, mas que não podia ser através de uma medida “vaga” e “indefinida”. Em causa está o ataque ao Capitólio, que ocorreu em janeiro de 2021.

Dentro de seis meses desta decisão, o Facebook deve reexaminar a pena arbitrária que impôs a 7 de janeiro e decidir a pena apropriada. Essa pena deve ser baseada na gravidade da violação e na perspetiva de danos futuros. Também deve ser consistente com as regras do Facebook para violações graves, que devem, por sua vez, ser claras, necessárias e proporcionais”, dizia o Quadro de Supervisão a 5 de maio.

A 7 de janeiro, apoiantes de Donald Trump invadiram o Capitólio dos Estados Unidos da América, edifício central da democracia norte-americana, por volta das 19h30, cerca de uma hora depois do processo de certificação dos votos eleitorais começar. Trump, que já era presidente cessante dos EUA, voltou a não aceitar a derrota eleitoral num discurso incendiário, onde apontou vários dedos e disse que nunca iria desistir. A polícia só retomou o controlo do edifício três horas depois e as redes sociais consideraram que as palavras de Trump tinham incitado à violência, banindo-o. A invasão terminou com um balanço de quatro mortos, dezenas de feridos e mais de 50 detidos.