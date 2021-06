O ex-diretor de risco do Banco Espírito Santo (BES) reconhece que havia uma “relação próxima” entre Luís Filipe Vieira, o dono do grupo Promovalor, e os dirigentes do banco na altura em que foram concedidos créditos à empresa Imosteps, cuja dívida ao Novo Banco ficou por pagar. No entanto, não tinha a percepção de que estava em causa uma gestão contra os interesses do banco, afirmou Rui Fontes esta sexta-feira na comissão parlamentar de inquérito às perdas do Novo Banco.

Rui Fontes confirma que essa relação de proximidade era conhecida no banco, quando confrontado pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, sobre as viagens em jato privado para ver jogos de futebol (pagas pela Imosteps) feitas por altos dirigentes do BES na altura em que eram concedidos financiamentos “sem racionalidade para o banco”

O crédito à Imposteps foi concedido entre 2013, numa altura em que a empresa — que Luís Filipe Vieira afirma ter assumido como um favor a Ricardo Salgado — tinha um rating negativo e não se vê interesse económico na operação. Ao mesmo tempo, sublinha a deputada, “não pode ser indiferente à estrutura do banco que o administrador António Soto, o administrador Morais Pires, o administrador Ricardo Salgado e o diretor Bernardo Espírito Santo, andavam em voos privados para ver jogos da bola com Luís Filipe Vieira. Não lhe estou a imputar responsabilidades, mas como diretor do risco via esta exposição passar-lhe à frente dos olhos, tinha noção de que existiam decisões de crédito cujo racional não era da atividade e rentabilidade do banco”.

O ex-diretor de risco, e atual administrador do Novo Banco, confirma que sabia que existia essa relação próxima e um profundo conhecimento por parte das pessoas referidas pela deputada da administração do BES do grupo Promovalor e de outros grupos económicos. “Havia uma relação próxima entre pessoas do banco e o cliente, o que nos permitia achar na altura que eles tinham um profundo conhecimento do negócio dos clientes” e dos projetos que estavam a desenvolver no Brasil. “Isso não era visto como totalmente negativo”, justificou.

Segundo Rui Fontes, as pessoas que decidiram o crédito, as identificadas por Mariana Mortágua, fizeram a sua avaliação a qual indicou um conjunto de ativos com valor significativo no Brasil, relacionado com cemitérios — “pode parecer irónico” —, face ao valor que estava a ser concedido. E o empresário estava a desenvolver outros projetos no Brasil de valor mais do que suficiente para liquidar toda a dívida do grupo.

Ainda assim, destaca, a área do risco considerou que a exposição ao grupo de Vieira era “excessiva” em termos de concentração e foi feita uma recomendação sobre isso. No entanto, destacou também: “Não tinha a perceção de que existia uma gestão contra os interesses do banco. Isso não tinha”.

Administrador do Novo Banco desde 2017, Rui Fontes defendeu os méritos da reestruturação da dívida da Promovalor, face a uma execução do aval dado por Luís Filipe Vieira que, argumenta, “não era a melhor estratégia para defender os clientes do banco”. Este não foi um caso de default estratégico, ao contrário de outros que identificou. O empresário esteve disponível para entregar mais imóveis e manter a sua garantia pessoal o que “deu conforto” ao banco de que estará empenhado no sucesso da solução negociada para pagar a dívida.

Rui Fontes, que foi diretor de risco do Banco Espírito Santo entre 2012 e 2014, confirma que muitos dos créditos que geraram perdas no Novo Banco foram aprovados sem rating ou apesar de existir um rating degradado. Tal era possível porque o órgão que decidia os empréstimos, o conselho financeiro de crédito, tinha poderes para decidir empréstimos sem o parecer do risco. Ou seja, explicou ao deputado Alberto Fonseca do PSD, quem decidia eram o departamento comercial e a administração. Isso mudou com o Novo Banco. O parecer do risco passou a ser necessário.

Rui Fontes indicou também que muitas das operações geradoras de mais perdas foram decididas antes da crise financeira, quando a prática bancária era diferente, tendo já nos últimos anos do BES sido alvo de reestruturações e renegociações. Reconheceu contudo que a concessão desses créditos a clientes com mau rating ou se rating eram geradores de consumo de capital.