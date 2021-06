Os trabalhadores da TAP elegeram João Pedro da Conceição Duarte, com 42,51% do total dos votos, para os representar no Conselho de Administração, segundo uma comunicação interna a que a agência Lusa teve acesso.

A eleição para o cargo de administrador não executivo, segundo o documento, contou com a participação de 46,57% dos trabalhadores. As percentagens de votos obtidas pelos restantes candidatos foram: 18,98% para Ricardo Paes Mamede, 15,78% para Paulo Jorge Mendes Manso, 8,49% para Cristina Maria Pereira Cardoso, 7,82% para Rita Cristina Oliveira da Costa Silva e 6,48% para João Calisto Vaz de Matos Belo.

João Pedro da Conceição Duarte é chefe de cabine, trabalhador na TAP desde 1992, e candidatou-se a representante dos trabalhadores por considerar que esta eleição “é uma oportunidade única e não deve ser desperdiçada em prol daquilo que é o interesse de todos os trabalhadores”, segundo referiu na apresentação da sua candidatura.

Vivemos tempos difíceis, enfrentámos desafios que nunca esperámos, vimos acontecer coisas que não deviam ter acontecido, ouvimos dizer coisas que não deveriam ter sido ditas. Lemos coisas que não deveriam ter sido escritas. Daqui para a frente é preciso valorizar mais o papel dos trabalhadores com mais respeito, dignidade e equidade”, disse.

Na apresentação da sua candidatura, João Duarte considera que “apesar de não ser fácil, é possível mudar alguma coisa”, referindo que tinha “sinais e apoio nesse sentido” e manifestando confiança na TAP enquanto “uma companhia de excelência” e nos seus trabalhadores “que contribuem diariamente com o seu empenho e dedicação”.

De acordo com o regulamento para estas eleições, a validação das candidaturas apresentadas foi efetuada pelo representante do Ministério das Infraestruturas e pelo Secretário da Sociedade TAP SGPS, tendo o fecho do lote de candidatos sido no dia 28 de maio.

Depois, os candidatos apurados beneficiaram “de um período de cinco dias (de 29 de maio a 2 de junho) para apresentação das suas candidaturas aos trabalhadores da TAP”, sendo que a eleição decorrerá na quinta-feira na intranet da empresa.

O vencedor será indicado pela República Portuguesa como administrador não executivo da TAP SGPS e proposto para eleição na assembleia-geral da TAP SGPS que designará os órgãos sociais para o próximo mandato que se inicia em 2021, marcada para 24 de junho.