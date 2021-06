O ministro de Estado britânico, Michael Gove, esteve em contacto com uma pessoa infetada durante a viagem a Portugal para assistir à final da Liga dos Campeões, mas vai evitar o isolamento obrigatório, noticiou esta sexta-feira o Daily Mail.

Segundo o jornal, Gove vai ser testado diariamente à Covid-19 durante uma semana no âmbito de um projeto experimental em locais de trabalho, evitando assim o isolamento obrigatório de 10 dias.

Gove foi forçado a abandonar uma reunião na quinta-feira com o primeiro-ministro, Boris Johnson, e líderes das outras nações do Reino Unido (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) após receber um alerta da aplicação de telemóvel de que teve contacto com uma pessoa infetada.

Gove esteve em Portugal no fim de semana para assistir com o filho à final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City, que se realizou no sábado no Estádio do Dragão, no Porto, jogo para o qual viajaram mais de 12 mil adeptos ingleses.

A notícia é conhecida após o governo britânico ter anunciado que Portugal vai sair da “lista verde” de viagens internacionais na terça-feira, decisão criticada pelo setor do turismo e pelo Governo português.

Os países na “lista amarela” estão sujeitos a restrições mais apertadas, nomeadamente uma quarentena de 10 dias na chegada ao Reino Unido e dois testes PCR, no segundo e oitavo dia, enquanto a “lista verde” isenta de quarentena os viajantes que cheguem a território britânico. Desde o início da pandemia foram notificados 127.794 óbitos por covid-19 no Reino Unido, o índice mais alto na Europa.