Os britânicos tiveram razão em tirar-nos da lista verde? Ligue 910024185 e entre em direto no Contra-Corrente com José Manuel Fernandes

O Reino Unido retirou Portugal da "lista verde" do corredor aéreo e não tardaram as criticas. Os britânicos têm razão? Entre em direto no Contra-Corrente e dê a sua opinião a partir das 10h10