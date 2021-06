Aquilo que parecia um barulho de relâmpago era afinal uma cratera no solo de terrenos agrícolas em Santa Maria Zacatepec, no México. A família Sanchez vive no local e foi surpreendida, no passado dia 29 de maio, com um buraco com cerca de cinco metros de diâmetro, cheio de água e que ninguém consegue explicar.

⚠️Un #socavon de al menos 60 metros de diámetro por 15 metros de profundidad, dentro del cual hay agua, se abrió en la comunidad de Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla #Puebla. ????

En vecino del lugar captó el momento en que el #Socavón se expande en terrenos de cultivo. pic.twitter.com/5hFON9Rcm0 — Ana Laura Vásquez (@analita_vasquez) June 1, 2021

A cratera cresceu rapidamente, vários metros por dias. Muitos pedaços de terra foram caindo, a olhos vistos, e a água já parece “ondas”, segundo conta Magdalena Xalamihua, uma das pessoas que ali vive. Uma semana depois do sucedido, o buraco já tem quase 100 metros de diâmetro, uma profundidade de 20 metros e já chegou à casa da família Sanchez.

Así el #socavón en #Zacatepec que se hizo el domingo y ayer ya superaba los 100 metros de diámetro#Puebla pic.twitter.com/2xb7sK6U4Z — Paola Rojas (@PaolaRojas) June 1, 2021

Os especialistas apontam uma falha geológica ou variações no teor de água do solo como causas para o fenómeno e descobriram uma “curiosidade”: entre as três e as quatro horas da madrugada a água desaparece.

A vala de origem desconhecida continua a despertar muita curiosidade e há até quem já se desloque ao local só para apreciar o fenómeno. Além dos curiosos, há também quem faça negócio com venda de comida e água no local.

Nas redes sociais foram surgindo centenas de referências à cratera e um utilizador comparou o tamanho do buraco com alguns dos lugares emblemáticos da região mexicana.