Kevin de Bruyne, Gündogan, Phil Foden, Bruno Fernandes, Harry Kane. Eram vários os nomes apontados ao prémio cada vez mais disputado de Melhor Jogador do Ano na Premier League e entre eles estava também o de Rúben Dias, num efeito semelhante ao de Virgil van Dijk quando se mudou para o Liverpool. E foi mais do que isso: o rumor de uma possível vantagem nessa corrida tornou-se uma real hipótese, a real hipótese passou agora a ser uma certeza e o central português conquistou o principal troféu individual logo na época de estreia.

