O ‘gigante’ tecnológico norte-americano Facebook garantiu querer que o processo de reforma do sistema fiscal internacional, acordado este sábado em Londres pelas sete economias mais ricas do mundo (G7), seja “bem-sucedido”.

A reação do grupo tecnológico foi avançada por Nick Clegg, vice-presidente dos Assuntos Globais e Comunicação do Facebook, numa mensagem publicada na rede social Twitter, em que reconhece igualmente que o acordo hoje alcançado na capital britânica poderá representar “o pagamento de mais impostos pelo Facebook e em diferentes lugares”.

Facebook has long called for reform of the global tax rules and we welcome the important progress made at the G7. Today’s agreement is a significant first step towards certainty for businesses and strengthening public confidence in the global tax system.

— Nick Clegg (@nickclegg) June 5, 2021