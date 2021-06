Durante este fim-de-semana, a Figueira da Foz é a capital nacional do automóvel eléctrico. É lá que decorre o Encontro Nacional de Veículos Eléctricos (ENVE), organizado pela Associação de Utilizadores de Veículos Eléctricos (UVE) em pleno Parque das Gaivotas. O evento tem entrada livre e aí é possível não só conhecer os mais novos modelos eléctricos chegados ao mercado, bem como ver os mais recentes equipamentos para recarregar as baterias e, para os interessados, até vender o seu eléctrico usado.

Garantindo que a iniciativa se destina a toda a família, a UVE pretende que o parque da Avenida de Espanha, na Figueira da Foz, seja um local de convívio para os condutores que já utilizam veículos eléctricos, bem como para os que pensam vir a experimentar esta solução, que na exposição terão à disposição especialistas com quem discutir as vantagens e desvantagens dos modelos com este tipo de mecânica.

No evento é possível encontrar praticamente todas as marcas que operam em Portugal, que ali expõem os seus veículos movidos por motores eléctricos, sejam eles automóveis de passageiros ou veículos comerciais, além das trotinetas, bicicletas e bicicletas de carga. Se os construtores de veículos fazem questão de estar presentes, os fabricantes de equipamentos de recarga tão pouco faltam à chamada, expondo ali as mais modernas soluções para recarregar a bateria, na via pública, mas também em condomínios, em prédios ou em vivendas.

Por fim, o ENVE possui ainda uma área reservada à venda de veículos eléctricos usados. Em associação com o Pisca-Pisca, os visitantes podem aproveitar a visita ao recinto para encontrar a melhor forma de se desfazer do seu antigo modelo eléctrico.

Entre deixar as crianças a divertir-se nos kid karts, bumper cars e karts eléctricos, os adultos podem participar na tertúlia sobre a Fórmula E, que conta com a presença de Mark Preston, o director da equipa DS Techeetah e um dos seus pilotos, o português Félix da Costa, que venceu a última edição do campeonato, precisamente a que antecedeu a elevação da competição ao estatuto de campeonato do mundo. Um vídeo da UVE dá uma ideia de tudo o que há para fazer neste fim-de-semana no Parque das Gaivotas da Figueira da Foz: