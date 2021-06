Agora é mesmo oficial: o Porto Canal confirmou na noite desta sexta-feira que Sérgio Conceição vai renovar o contrato com os dragões por mais três temporadas, até 2024. Desta forma, o treinador passará a ser o primeiro na história do clube azul e branco a iniciar cinco temporadas consecutivas no comando da equipa. Segundo a mesma estação, a comunicação do acordo será anunciada em termos oficiais já este sábado.

A única novidade em relação ao que tinha sido inicialmente falado num almoço entre Pinto da Costa, Sérgio Conceição e o agente (e amigo de ambos) Luciano D’Onofrio, onde as bases do acordo começaram a ficar feitas, tem a ver com a duração do vínculo em causa. Numa primeira instância, o vínculo seria apenas de dois anos mas ficou em aberto a possibilidade de ser de mais uma temporada, o que se viria a confirmar nos últimos detalhes antes do acordo final. De referir que o técnico esteve esta semana de férias na Madeira.

