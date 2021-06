As portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira garantiram este sábado o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano, ao apurarem-se para a final dos Jogos Mundiais de surf, a decorrer até domingo em El Salvador.

As lusas garantiram ambas um lugar entre as sete melhores deste evento da Associação Internacional de Surf (ISA), em El Sunzal e La Bocana, a última prova de qualificação para Tóquio2020, que vai marcar a estreia da modalidade no programa olímpico.

Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira juntam-se a Frederico Morais, que já tinha garantido a vaga, e engrossam a lista de portugueses confirmados para 67, com Portugal a poder ainda qualificar Vasco Ribeiro, ainda a competir naquele país americano. Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 realizam-se de 23 de julho a 08 de agosto de 2021.