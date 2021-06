A Amnistia Internacional exigiu esta segunda-feira aos países mais ricos que se tornem neutros em emissões carbónicas até 2030, mas deixou mais 20 anos para os países de “médios e baixos rendimentos” fazerem o mesmo.

A organização internacional de defesa dos direitos humanos denuncia que, ao apoiarem as indústrias que vivem da extração de combustíveis fósseis, “os governos mais ricos do mundo estão a condenar de facto milhões de pessoas à fome e à seca” e a terem de sair das zonas onde vivem.

Os países industrializados prósperos, incluindo os membros do G7, têm que atingir emissões zero o mais cedo possível até 2030. Os países de rendimentos médios com maior capacidade, tal como a China e a África do Sul, têm que apontar para reduzir as emissões a metade até 2030 ou o mais cedo possível e chegar a zero até 2050. Outros países de rendimento médio e baixo devem apontar para zero até 2050″, pede a Amnistia Internacional (AI).