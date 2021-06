A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) vai promover esta terça-feira uma sessão para acolher 70 novos inspetores do trabalho contratados através da reserva de recrutamento do último concurso externo.

Num comunicado esta segunda-feira emitido, a ACT acentua que com este reforço, aumenta para 190 o número de novos inspetores que entraram para este organismo ao longo do último ano e meio.

A sessão, que decorrerá em Lisboa, contará com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, do secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, e da inspetora-Geral da ACT, Maria Fernanda Campos.

Em maio de 2020, a ACT anunciou o início do estágio de 80 novos inspetores provenientes de concurso externo que vieram juntar-se aos 337 inspetores do quadro e aos 68 inspetores temporariamente requisitados, segundo anunciou então o Governo.