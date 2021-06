Jorge Jesus, março de 2020, em entrevista ao Fox Sports sobre a contratação de Pedrinho por parte do Benfica. “Se me perguntarem se há jogadores no Brasil na mesma posição do Pedrinho melhores do que ele, eu digo que sim. Até há mais do que um, há vários. O [Everton] Cebolinha, o Dudu, o Rony, o Michael, já lhe disse quatro…”.

Luís Filipe Vieira, fevereiro de 2021, em entrevista à BTV sobre as contratações do Benfica. “O Pedrinho era um jogador que não foi contratado quando o Jorge [Jesus] estava cá, té disse na altura que se fosse ele a escolher havia outros três ou quatro, mas quando ele já estava a treinar aqui, chegou ao pé de mim e disse: ‘Luís, enganei-me. O Pedrinho é um craque. Tenho é de o preparar bem mas é um craque. Tem um pé esquerdo diabólico’”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Junho de 2021, faltando apenas a confirmação oficial por parte dos clubes em causa: Pedrinho vai ser vendido um ano depois de ter chegado à Luz ao Shakhtar, pelos mesmos 18 milhões de euros pagos ao Corinthians.

De acordo com a ESPN, e depois de uma primeira fase em que o negócio estava praticamente fechado entre as duas partes mas sofreu um retrocesso com o Benfica a esticar a corda e a pedir mais dois milhões de euros do que estava em cima da mesa, o acordo ficou fechado, sendo que já antes tinha ficado acertado entre o médio brasileiro e a formação ucraniana a duração e o valor do contrato. O jogador deverá viajar no final da semana para o país, juntando-se depois à equipa que inicia na segunda-feira os trabalhos de pré-temporada. Segundo a mesma publicação, Atl. Madrid e B, Dortmund também terão demonstrado interesse no esquerdino.

Aos 23 anos, o jogador formado no Corinthians que teve em 2020/21 a primeira experiência realizou um total de 31 jogos com a camisola do Benfica entre qualificação da Liga dos Campeões, Liga Europa, Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça, num total de apenas 1.019 minutos e um golo frente ao Estrela da Amadora. Pedrinho foi titular em 11 desses 31 encontros, quatro a contar para a Primeira Liga (19 jogos).

De acrescentar ainda que a venda entrará no exercício de 2020/21 da Benfica SAD, o que permitirá assim um outro equilíbrio nas contas encarnadas e um possível oitavo ano com contas positivas apesar do investimento de 100 milhões de euros no início da temporada (contrabalançado com a venda de Rúben Dias ao Manchester City por 68 milhões de euros mais 3,6 milhões por objetivos) e do aumento da massa salarial do plante.