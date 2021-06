O WWDC, a conferência anual da Apple para programadores, arrancou esta segunda-feira, às 18h00 de Lisboa e vai decorrer até dia 11 de junho. Em 2020, este foi o primeiro evento totalmente digital da tecnológica devido à pandemia da Covid-19. Este ano, volta a repetir-se num formato inteiramente online, mas novidades da Apple são outras: há novas versões “15” dos sistema operativos móveis da empresa, o iOS e o iPad OS; um Apple Maps melhorado que junta Portugal ao poucos países em que funciona; a chegada do Facetime nos browsers do Windows e no Android, e ainda um novo macOS. Em cinco pontos, deixamos os principais anúncios deste evento.

No Steve Jobs Theater, na sede da Apple, em Cupertino, pairavam as várias críticas que a gigante tecnológica tem recebido pela forma como gere a App Store — a empresa está a aguardar uma decisão do processo que a Epic Games lhe interpôs, acusando-a de ser monopolista. Também a Comissão Europeia tem o dedo apontado à Apple, quer que a empresa mude forma como taxa quem faz apps. Porém, como em 2020, a Apple não tocou em nenhum destes assuntos e falou apenas de software.

O iOS 15 e o iPad OS 15 trazem o Apple Maps a Portugal e querem que saiba quem é que usa os seus dados

Eram as novidades mais esperadas do WWDC 2021. Os sistemas operativos móveis da Apple, o iOS, para os iPhone, e o iPadOS, para os tablet iPad, vão ter as versões “15” — atualmente ainda estão na 14 — já “no outono”. Entre as principais novidades destes softwares está a chegada a Portugal do Apple Maps renovado, a app de mapas digitais da empresa que concorre com o Google Maps. Além disso, há novas funcionalidades para a carteira Apple Pay, opções de controlo de privacidade e foco, e ainda uma app para partilhar aquilo que está a ver.

Começamos pelas novidades do iOS, que também estarão disponíveis no iPadOS (os dois sistemas são muito semelhantes). Desde pelo menos 2020 que a Apple tem andado a recolher imagens das ruas em Portugal, algo que continuará a fazer no verão de 2021 (pelo menos no Porto), como afirma a empresa na sua página oficial. É graças a este esforço que o país, juntamente com Espanha, vai passar a poder utilizar as novas funcionalidades do Apple Maps, sejam os mapas 3D para facilitar as deslocações ou informação de postos de combustível. Assim, Portugal e Espanha juntam-se a uma lista pequena dos países que têm esta última versão, que são: EUA, Reino Unido, Irlanda e Canadá.

O novo iOS traz também outras novidades para outras apps. A aplicação de meteorologia tem novos gráficos para mostrar com maior detalhe o tempo que vai estar e a app de fotografias tem novas funcionalidades para que possa customizar as memórias — uma espécie de diapositivos de fotografias. Nesta última app, por exemplo, vai passar a ser possível retirar texto das imagens e convertê-lo para o formato de um documento digital de texto. Além disto, o novo iOS melhorou a funcionalidade de “Não Incomodar”, permitindo aos utilizadores criar vários grupos de pessoas e aplicações que poderão ultrapassar este bloqueio de chamadas e mensagens.

Estas novidades não chegam? A Apple apresentou ainda o SharePlay, uma aplicação que funcionará nos vários sistemas da empresas e que permitirá partilhar aquilo que está a ver no ecrã em tempo real. Tudo sem esquecer a privacidade dos utilizadores, que a empresa continua a afirmar ser uma das suas prioridades. Para isso, a aplicação para enviar emails vai ter uma opção que evita que quem lhe envia um email possa rastrear, por exemplo, a hora a que os abriu — sim, isto é atualmente possível.

Por fim, a Apple continua a investir na aplicação Wallet, a carteira digital da empresa que permite guardar cartões de débito, como a MBWay, por exemplo. Contudo, e só nos EUA e nas entidades que partilhem isso com a empresa, vai ser possível adicionar na Wallet documentos de identificação, chaves de quarto de hotel e até bilhetes de entrada para parques temáticos como a Disneyland. Isto depois de, no ano passado, a Apple ter anunciado que a app podia ser usada para abrir carros, uma funcionalidade que vai ser alargada a mais veículos no final do ano. “Só precisa de andar com o seu iPhone”, referiu a empresa.

Como referimos, todas estas novidades também estarão no iPadOS 15. No entanto, por ser um software focado em tablets, este traz algumas novidades próprias, a começar por um novo modo melhorado do “Multitask”, que permite ter, no mesmo ecrã, duas apps abertas ao mesmo tempo. Esta é uma funcionalidade que já vem de outras versões do iPadOS. Agora, com um toque no topo do ecrã, é mais fluída para se utilizar, garante a empresa.

Por fim, o iPadOS 15 traz também novas formas para customizar Widgets (o acesso rápido a apps com informação em tempo real) no ecrã principal e um serviço, o Swift AI, que permitirá aos programadores construírem as suas apps no iPad como podem fazer nos computadores.

Vai ser possível entrar em videochamadas no Android e no Windows com o novo Facetime

De forma a concorrer de forma mais eficaz com o Zoom ou o Skype, os utilizadores do sistema operativo Android, da Google, ou de computadores com Windows, vão poder entrar em chamadas de Facetime, o serviço de videochamadas da Apple. Esta é uma das grandes novidades deste WWDC. Teoricamente, enquadrar-se-ia nas novidades dos novos iOS e iPadOS. Contudo, como é uma mudança a um dos principais serviços de videochamadas, que se tornaram cruciais com uma pandemia, tem um destaque próprio.

Como explicou a Apple, os utilizadores que não tenham um equipamento da empresa vão poder entrar em conversas de Facetime através de uma hiperligação que lhes é enviadas. Depois, e através de uma navegador de internet (também referido como browser), podem entrar nas chamadas. A Apple não especificou até que ponto é que utilizadores destes outros sistemas vão poder criar videochamadas com o Facetime, mas mostrou que o serviço vai estar disponível através de qualquer browser e que chegará no outono.

Além disso, e ainda quanto ao Facetime, a Apple promete que a próxima versão vai “priorizar a voz da pessoa”. De acordo com a empresa, este mecanismo cancelará até o barulho de um soprador de folhas para que quem esteja a ouvir do outro lado ouça apenas a voz de quem fala, e não o barulho em redor desta.

A Siri vai chegar dispositivos que não são da Apple para ajudar a tornar as casas mais inteligentes

O HomeKit, a app para controlar os dispositivos inteligentes que possa ter pela casa, vai também ser melhorada. No futuro próximo, a Apple permitirá que os utilizadores utilizem a Siri, o assistente digital da empresa, para falar com mais dispositivos, até os que não são da empresa (a Siri só funcionava em aparelhos da tecnológica). Isto vai permitir que mais empresas integrem os serviços da Siri nos seus produtos.

Além disso, com o Homekit vai também haver mais opções que vão permitir ligar colunas inteligentes e outros dispositivos a aparelhos da Apple. Esta novidade possibilitará que estas, por exemplo, possam ser usadas como um sistema de som para a AppleTV. Além disso, a mesma integração possibilitará ver as imagens das várias câmaras de segurança ligadas ao Homekit através da app do Homekit.

Um novo macOS que até permite controlar um iPad

E foi revelado o nome da próxima versão do sistema operativo para computadores da Apple, o macOS. Chama-se “Monterey” e quer integrar de forma mais fluída os computadores da empresa com dispositivos como os iPad. Para isso, o novo macOS vai contar com o “Universal Control”, uma ferramenta que permitirá que passe o cursor do rato entre o ecrã do computador e o do tablet. Tudo sem fios e tendo apenas o tablet ao pé do ecrã.

Esta funcionalidade deverá funcionar apenas com os dispositivos mais recentes da empresa (ainda não foram anunciadas as versões). Porém, muda crucialmente a forma como um utilizador integra a experiência entre dispositivos. De forma simples, e utilizando o trackpad de um Macbook, vai ser possível arrastar o rato até ao iPad, carregar numa imagem e levá-la para o outro dispositivo.

O Monterey traz ainda um Safari (o browser da empresa) renovado, que terá mais opções para controlar os separadores que quer ter abertos. Além disso, o AirPlay, a tecnologia de reprodução de imagens sem fios da empresa, chega também aos Mac. Isto significa que poderá reproduzir no ecrã de um Macbook aquilo que está no visor de um iPhone, por exemplo.

As outras pequenas novidades, como o WatchOS 8 e um iCloud+ focado em privacidade

Sendo um evento para programadores, estas não foram as únicas novidades. Foi também revelado WatchOS 8, a próxima versão do sistema operativo da empresa para os seus relógios inteligentes, os Apple Watch. À semelhança de versões anteriores, este software vai ter mais apps para ajudar os utilizadores a controlarem o seu estado de saúde. Houve ainda tempo para falar também do iCloud+, um conjunto de novas ferramentas para a subscrição do iCloud, entre outras pequenas novidades.

Quanto ao WatchOS 8, como referimos, o foco é a saúde do utilizador. Na prática, a Apple anunciou várias apps, como a Mindfulness app, que querem ajudar o utilizador a sentir-se melhor. A Mindfulness, por exemplo, funcionará como uma extensão para a Breathe app, que ajuda o utilizador a respirar melhorar para ajudá-lo a relaxar.

Quanto ao iCloud+, este vai ser um serviço que vai ser adicionado “gratuitamente” aos pacotes de subscrição já existentes da Apple. Além de fornecer uma VPN [Virtual Private Network, permite encriptar o tráfego de internet num dispositivo] aos utilizadores, vai também dar aos subscritores do serviço um “email de uso único” que pode ser dado a um serviço que esteja a enviar demasiados emails. Ainda quanto ao iCloud+, e para os utilizadores das câmaras de segurança compatíveis com o HomeKit, a Apple vai oferecer armazenamento ilimitado do vídeo que estes dispositivos filmem. Por fim, a Apple criou uma funcionalidade que permite que escolha alguém que possa receber a informação que tem guardada no caso de morrer. Chama-se “Digital Legacy” e também ficará disponível no outono.

Relativamente às pequenas novidades anunciadas que vão ser faladas no WWDC nos próximos dias, foi também anunciado um novo modo de áudio para os AirPods, os auriculares sem fios da empresas, para ajudar pessoas com dificuldades de audição a ouvir melhor os outros — uma espécie de aparelho auditivo. Além disso, o iMessage vai também ter novidades que vão permitir que veja noutras apps as hiperligações que lhe enviam.

O WWDC 2021 vai decorrer até 11 de junho e, de forma a colmatar a falta de uma componente física do evento, vai ter mais de inúmeras sessões online para os participantes. As versões de teste dos sistemas operativos do iphone, ipad, Apple Watch e MacOs para programadores ficam disponíveis a partir desta segunda-feira. As versões de teste para o público são lançadas a partir do próximo mês.