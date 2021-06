Em Portugal, 39% das pessoas já receberam uma primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 e 23% (quase um em cada quatro) estão completamente vacinados. Mas se mais de 90% das pessoas na faixa etária dos 80 anos ou mais já está totalmente vacinada, na faixa etária dos 65 aos 79 anos — a segunda mais sensível — metade das pessoas não têm ainda a vacinação completa.

Os dados acabam de ser divulgados pela Direção-Geral da Saúde, na sua atualização semanal da evolução do programa de vacinação contra a Covid-19 em Portugal.

Numa semana, mais 330 mil pessoas passaram a estar totalmente vacinadas

O relatório de vacinação da DGS reporta ainda que ao longo da última semana, mais de 200 mil pessoas (222.341) receberam uma primeira dose de vacinas contra a Covid-19.

Há agora quase quatro milhões de pessoas em Portugal com uma primeira dose recebida — mais exatamente 3.986.585, equivalente a 39% da população residente em Portugal.

A variação ao longo da última semana foi maior, porém, no número de pessoas que em Portugal têm a vacinação completada: mais cerca de 330 mil pessoas (333.769) passaram a estar totalmente vacinadas, não precisando de nenhuma dose adicional, em resultado dos esforços de vacinação dos últimos dias. Existem agora mais de 2.3 milhões de pessoas (2.315.000) inteiramente vacinadas.

Quase um milhão de doses por distribuir em Portugal

No que se refere à diferença entre o número de doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas em Portugal e posteriormente distribuídas, há quase um milhão de doses de vacinas que chegaram mas ainda não foram administradas.

O número de doses de vacinas que chegaram a Portugal é agora superior a 7.2 milhões (7 263 540). Dessas, foram distribuídas menos de 6.3 milhões (6 299 315).

Vacinação intensificou-se nos 50, 60 e 70. Mas 65 a 79 ainda preocupam

A administração de vacinas por grupo etário populacional também se alterou ao longo da última semana. A vacinação intensificou-se nas faixas etárias dos 50 anos, 60 anos e 70 anos, embora ainda sejam estes os grupos etários que mais carecem ainda de vacinas para se protegerem da Covid-19.

Na faixa etária dos 80 anos ou mais, o grupo populacional mais débil e onde a infeção pelo novo coronavírus é mais letal, os níveis de proteção estão já elevados: 97% das pessoas receberam uma primeira dose e 92% das pessoas estão inteiramente vacinadas. Há uma semana, essa proporção era de 96% (primeira dose) e 91% (segunda dose).

Na faixa etária dos 65 aos 79 anos, a segunda mais frágil em caso de infeção, 94% das pessoas em Portugal receberam uma primeira dose mas apenas metade (51%) têm a vacinação completa. Há uma semana essa proporção era de 93% com primeira dose e 42% com vacinação completa, o que significa um pequeno salto (de 42% para 51%) na percentagem de pessoas já inteiramente vacinadas.

Na faixa etária dos 50 aos 64 anos, 59% das pessoas receberam uma primeira dose de vacinas e 26% das pessoas estão inteiramente vacinadas. Há uma semana a proporção era de 52% com primeira dose e 18% totalmente vacinadas, o que também significa um crescimento significativo no período de uma semana.

A vacinação está mais atrasada, devido à prioridade dada às pessoas de idade mais avançada, nas faixas etárias dos 25 aos 49 anos (15% com primeira dose, 9% totalmente vacinados), dos 18 aos 24 (5% com primeira dose, 3% totalmente vacinados) e até aos 17 anos (0% com primeira dose e 0% vacinados).

Alentejo e Centro mais adiantados, Algarve, Açores e LVT mais atrasados

Em termos geográficos, as regiões Centro e Alentejo são as que estão mais avançadas no processo de vacinação das suas populações — algo que poderá estar relacionado com características demográficas dos territórios. Já as regiões de Algarve, Açores e Lisboa e Vale do Tejo estão mais atrasadas.

O Alentejo é a região onde uma maior percentagem da população já foi vacinada: 47% (47 pessoas em cada 100) já receberam pelo menos uma primeira dose e 27% estão totalmente vacinadas. Logo a seguir surge a região Centro, com 44% das pessoas com primeira dose recebida e 27% totalmente vacinadas.

Em contraponto, na região de Lisboa e Vale do Tejo — a que concentra atualmente um número mais elevado de casos diários de infeção — só 37% das pessoas receberam uma primeira dose e só 19% (menos de uma em cada cinco) estão totalmente vacinadas.

Nos Açores, a proporção é de 35% de pessoas com primeira dose e de 19% já vacinadas por completo. E no Algarve é de 34% de pessoas com primeira dose e 22% de pessoas totalmente vacinadas.

Na região Norte, 38% de pessoas receberam uma primeira dose — um número muito semelhante ao que se verifica em Lisboa e Vale do Tejo — mas a percentagem de pessoas totalmente vacinadas é de 24%, significativamente mais do que em LVT (19%).