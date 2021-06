Um antigo chefe de gabinete do anterior Governo socialista foi, esta terça-feira, alvo de buscas por parte do Ministério Público e da Polícia Judiciária, avançou a SIC Notícias.

No inquérito investigam-se factos relacionados com a celebração, por ajuste direto, de aquisição de serviços entre uma sociedade comercial e os referidos municípios e a empresa pública”, lê-se no comunicado do Ministério Público.