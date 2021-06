No dia 10 de junho, logo pela manhã, uma pequena parte do planeta — Portugal incluído — ficará na penumbra da Lua. O eclipse, no entanto, será pouco percetível na maior parte do território português, com exceção dos Açores, onde a Lua vai tapar quase um terço do Sol.

Neste eclipse anular do Sol — que só se verá como tal no Pólo Norte —, a Lua vai colocar-se entre o Sol e a Terra e descrever “uma trajetória do nordeste da América do Norte ao nordeste da Ásia, atravessando a Gronelândia e oceano Ártico”. Assim, o eclipse só será visível do nordeste da América do Norte, à Europa e norte da Ásia.

Na maioria do território nacional, o eclipse parcial será pouco percetível pois as percentagens de área solar coberta são muito baixas, variando entre 4% e 10% no continente e sendo de 30% nos Açores e de 6% na Madeira”, lê-se no site do Observatório Astronómico da Universidade de Lisboa.

Se mesmo assim quiser tentar aqui ficam alguns conselhos básicos:

O evento será mais longo a Norte do que a Sul. No Porto, começa às 9h48 e termina às 11h33 (pode ver os horários de Coimbra, Lisboa, Faro e ilhas aqui) e 10% da área do sol ficará coberta;

Nas regiões autónomas, o Corvo permitirá a melhor observação, das 8h23 às 10h23 (hora local), com 30,8% da área solar coberta;

Nunca olhar diretamente para o Sol;

Não usar óculos de sol, fotos negras, vidros negros, radiografias ou vidro de soldador para observar o Sol;

Mesmo com filtros solares apropriados para proteção dos olhos, a observação do Sol deve ser feita por curtos períodos;

O ideal é usar um método de projeção da imagem solar num alvo ou fazer a observação com um telescópio devidamente equipado.