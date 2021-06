Espanha não vai, afinal, exigir que quem cruzar as fronteiras terrestres vindo de Portugal apresente um teste negativo ou uma prova de vacinação, como tinha anunciado este fim de semana, uma medida que já tinha levado o Governo português a ameaçar com ações de retaliação.

Segundo o Diário de Notícias, Espanha terá admitido o “erro” e vai agora corrigi-lo, depois de “intensas conversações diplomáticas” que terão ocorrido esta segunda-feira. À TSF, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, já confirmou a informação, dizendo que a decisão espanhola foi um “lapso” que será corrigido ainda esta terça-feira.

O despacho do Ministério da Saúde espanhol, que foi publicado no domingo na página oficial do Consulado Geral de Espanha em Portugal, determinava que a partir de 7 de junho todas as pessoas com mais de seis anos que cruzassem a fronteira terrestre deveriam dispor das mesmas “certificações sanitárias” exigidas a quem entra no país por via aérea e marítima, ao contrário do que acontecia até aqui.

O Governo português mostrou-se surpreendido com a decisão: esta segunda-feira, Augusto Santos Silva dizia que só poderia tratar-se de um “erro” e ameaçou com uma retaliação.

“Pedimos esclarecimentos sobre esta questão às autoridades espanholas, aguardamos que sejam prestados o mais rapidamente possível, porque, se não, teríamos de adotar, da nossa parte, medidas de reciprocidade equivalentes, tendo em conta que a situação epidemiológica de Espanha é, desde logo, pior do que a vivida em Portugal”, afirmou Santos Silva, em declarações à Lusa.

A surpresa era maior, garantia Santos Silva, porque o Governo tinha sido informado da intenção espanhola de facilitar a entrada de turistas estrangeiros e não de dificultar o processo, permitindo a entrada a pessoas com teste de antigénio negativo e dispensando as restrições para quem estivesse vacinado.

Também Marcelo Rebelo de Sousa veio expressar o seu espanto, dizendo considerar a decisão “muito estranha” por ter sido tomada de forma “unilateral”, “sem uma palavra ao Governo português”. A pressão diplomática parece ter funcionado.