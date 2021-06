Internamentos continuam a subir. Cuidados intensivos em máximos de 18 de maio

A vítima mortal, à semelhança do que aconteceu esta segunda-feira, diz respeito a uma faixa etária abaixo dos 70 anos: trata-se de um homem entre os 60 e os 69 anos. A única morte do último dia ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo.

Lisboa e Vale do Tejo com 58% das novas infeções

No que toca à distribuição geográfica dos novos casos, destaca-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 348 dos 598 casos, o que diz respeito a 58% das novas infeções. Segue-se o Norte do país, com 129 infeções (22%). A restante distribuição geográfica fica assim completa: Centro com 60 infeções; Alentejo com 20 casos; Algarve com 18 infeções; Açores com 14 casos e Madeira com 9 casos.

Tanto a taxa de incidência como o R(T) são apenas atualizados às segundas, quartas e sextas. Não havendo, por isso, nova informação sobre estes indicadores.