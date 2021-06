Carlão, Dino D’Santiago, Capicua e os Clã então entre os artistas e bandas nomeados em várias categorias da 3.ª edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, cujos vencedores serão conhecidos a 8 de julho, em Lisboa.

Os nomeados à 3.ª edição dos Play foram anunciados esta terça-feira, em conferência de imprensa no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, espaço que voltará a acolher a cerimónia de entrega dos galardões, no dia 8 de julho.

Para o prémio de Melhor Álbum estão nomeados Dino D’Santiago, com Kriola, Capicua, com Madrepérola, Bispo, com Mais antigo, e os Clã, com Véspera.

Os Clã disputam ainda o prémio de Melhor Grupo com os HMB, os Os Quatro e Meia e os Wet Bed Gang.

Dino D’Santiago compete também pelo prémio de Melhor Artista Masculino, com Carlão, Samuel Úria e Sérgio Godinho, e Capicua pelo de Melhor Artista Feminina, com Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e Mariza.

Os nomes de Dino D’Santiago e de Carlão voltam a surgir nas categorias de Melhor Videoclipe e de Canção do Ano, com os temas “Kriolu”, com Julinho KSD, e “Assobia para o Lado”, respetivamente. Além disso, a canção de Stereossauro “A noite”, na qual Carlão participa juntamente com Mariza Liz, também está nomeada nestas duas categorias.

Na corrida ao prémio de Melhor Videoclipe entra ainda “+351 (Call me)”, de Nenny, e ao de Canção do Ano “Sei lá”, de Bárbara Tinoco, “Louco”, de Piruka com Bluay, e “Tribunal”, de ProfJam e benji price.

Ao prémio Artista Revelação estão nomeados Chico da Tina, Cláudia Pascoal, Pedro Mafama e Cyro.

Para o prémio Lusofonia foram nomeados “Te gusta”, de MC Kevinho, “Étudo pra ontem”, de Emicida com Gilberto Gil, “Nzambi” do projeto Esperança (que junta Paulo Flores e Prodígio), e “Inesquecível”, de Giulia Be e Luan Santana.

O prémio de Melhor Álbum de Fado será disputado por Do Coração, de Sara Correia, Mariza canta Amália, de Mariza, Amália por Cuca Roseta, de Cuca Roseta, e Buba Espinho, de Buba Espinho.

Pelo prémio de Melhor Álbum de Jazz competem Dianho, de André Fernandes, Dice of Tenors, de César Cardoso, Portrait, de João Barradas, e Evidentualmente, dos NoA.

Ao prémio de Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita estão nomeados Duarte Lobo: Masses, Responsories & Motets, dos Cupertinos, Il Mondo della Luna de Pedro António Avondano, de Os Músicos do Tejo, Luís de Freitas Branco / Sonatas, de Vasco Dantas, Isabel Vaz e Tomás Costa, e Joly Braga Santos — Complete Chamber Music III, de Olga Prats, Leonor Braga Santos, Irene Lima, Luís Pacheco Cunha, António Saiote e outros.

No dia 8 de julho, serão ainda atribuídos os prémios Crítica, cujo vencedor é escolhido por um grupo de dez jornalistas, e Carreira, com a escolha do galardoado a ser feita pelas direções da Audiogest e da GDA — Gestão dos Direitos dos Artistas.

Quem escolheu os nomeados? Os profissionais do setor

Nesta edição, pela primeira vez, os nomeados foram escolhidos pela Academia Play, que reúne cerca de 300 profissionais do setor.

A academia é constituída em cerca de dois terços por produtores musicais, agentes e ‘managers’, artistas, técnicos de som, iluminação, vídeo e ‘backline’, promotores de festivais e grandes eventos musicais, e programadores de auditórios, enquanto o restante terço é constituído por profissionais de rádio, televisão, imprensa, digital, atores, apresentadores e outros membros da sociedade civil, bem como representantes dos patrocinadores dos prémios.

Serão também os membros da Academia Play a escolher os vencedores.

A cerimónia de entrega dos Play, com apresentação de Filomena Cautela, será exibida em direto na RTP1, a partir das 21h do dia 8 de julho.

Os Play são promovidos pela Audiogest e a GDA em parceria com a RTP e a Vodafone.