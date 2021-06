Mais de 170 bombeiros estão a combater esta terça-feira à tarde um incêndio no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, numa zona de povoamento florestal. Os bombeiros estavam a ser apoiados, às 18h2, por 47 veículos terrestres de apoio e oito meios aéreos.

A informação surgiu avançada no site da Proteção Civil, que indica que o alerta foi dado às 15h45 e que o incêndio incide neste momento sobre as freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse ainda à agência Lusa, às 17h45, que “não há povoações em risco e que o incêndio lavra numa zona rural de incultos e povoamento florestal”.