Fernando Daniel, Carminho, Dino D’Santiago e os Xutos & Pontapés estão entre os artistas e bandas que atuam em julho no novo festival Música no Parque, em Cascais, “dedicado exclusivamente à música portuguesa”, anunciou nesta terça-feira a organização.

O Música no Parque, que decorre no final de julho no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo Manuel Possolo, “é um evento dedicado exclusivamente à música portuguesa” e tem como objetivo “apoiar e promover a cultura”, refere a promotora Live Experiencies, num comunicado nesta terça-feira divulgado.

O festival acontece nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de junho e, em cada noite, haverá duas atuações. Nesta terça-feira foram anunciados os cabeças de cartaz de cada uma.

Os Xutos & Pontapés atuam em 22 de julho, Os Quatro e Meia, no dia 23, e, Fernando Daniel, no dia 24. Para 29 de julho está marcado o espetáculo “Deixem o Pimba em Paz”, que reúne Bruno Nogueira, Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais. No dia seguinte, 30 de julho, atua Carminho e, no dia 31 de julho, sobe a palco Dino D’Santiago.

O festival Música no Parque, cujos bilhetes estão à venda a partir das 10h00 de quarta-feira, é um projeto “aprovado no âmbito do Programa Garantir Cultura, sendo cofinanciado pelo COMPETE 2020, PORTUGAL 2020, União Europeia Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional”.

Nos dias em que acontece o Música no Parque, o Parque Marechal Carmona e o Hipódromo Manuel Possolo deveriam acolher a 17.ª edição do festival CoolJazz, inicialmente prevista para julho de 2020, mas que em março voltou a ser adiada mais um ano, para julho de 2022, “devido à situação mundial causada pela pandemia da covid-19”. O cartaz do CoolJazz para este ano incluía, entre outros, John Legend, Lionel Richie, Neneh Cherie e Kokoroko, Jorge Ben Jor e Herbie Hancock.

O verão do ano passado decorreu sem os habituais festivais de música em Portugal, estimando a Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest) uma perda de cerca de 1,6 mil milhões de euros, contra os dois mil milhões originados em 2019, pela atividade.

Por causa das restrições para limitar a propagação da Covid-19, pela situação pandémica noutros países e pelos diferenciados ritmos de vacinação, este ano já voltaram ser adiados vários festivais de música em Portugal, entre os quais, o Alive (Oeiras), o Rock in Rio Lisboa, o Primavera Sound (Porto), o Boom Festival (Idanha-a-Nova), o Super Bock Super Rock (em Sesimbra) e o Músicas do Mundo de Sines, além do CoolJazz.