O novo Mégane E-Tech Electric, o próximo modelo a bateria da Renault será o primeiro da marca francesa a ser exclusivamente eléctrico, ou seja, nunca irá oferecer mecânicas a gasolina ou a gasóleo e, muito menos, híbridos plug-in. O fabricante revela quase por completo as linhas definitivas do modelo, que surgem apenas defendidas por uma camuflagem tão ligeira que deixa muito pouco à imaginação.

O construtor gaulês posiciona o carro como um crossover, o que a avaliar pelas fotos agora partilhadas exige alguma boa vontade, a menos que a configuração definitiva reforce o espírito radical do que parece ser uma berlina do segmento C, ligeiramente mais musculada e volumosa.

A marca francesa não anuncia capacidades para a bateria, nem potência para os motores, mas numa das fotos surge a referência àquela que será uma das soluções, com 60 kWh e 160 kW, ou seja, 218 cv. Como seria de esperar, o Megane E-Tech Electric monta uma bateria ligeiramente maior do que o Zoe com maior autonomia (que tem um acumulador de 52 kWh), o que significa que o eléctrico que chega para o ano tem mais 15,3% de capacidade de bateria. Como usufrui de uma plataforma específica e deverá beneficiar de vantagens em matéria de eficiência, é possível que o crossover do segmento C que os franceses estão a preparar aponte para ligeiramente mais de 450 km entre visitas ao ponto de carga.

A versão definitiva do Mégane E-Tech Electric perde algumas das soluções mais ousadas do protótipo Mégane E-Vision, que a Renault apresentou originalmente, como o seu futuro veículo eléctrico. Contudo, as diferenças explicam-se pelo facto de o modelo definitivo estar pronto a passar à produção e passar a disputar o mercado com eléctricos como o VW ID.3 ou, quem sabe, o ID.4, devido ao seu estatuto de crossover.