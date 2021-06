A empresa de que Nuno Araújo foi sócio-gerente até entrar no Governo faturou 248.134 euros em ajustes diretos no período em que ocupou o cargo de chefe de gabinete na secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, então liderada por Pedro Nuno Santos, entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2018.

Nuno Araújo abandonou o cargo de sócio-gerente da empresa EQS – Serviços de Emergência e Qualidade antes de entrar no Governo, mas manteve uma ligação ao universo da empresa: é o piloto da ENI/EQS Racing Team. O nome de Araújo continua a surgir na página oficial da empresa em publicações sobre Rallycross, onde a EQS patrocina a sua equipa.

A empresa, a EQS – Serviços de Emergência e Qualidade, acabou por tornar-se uma peça importante de uma investigação conduzida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal por suspeitas dos “crimes de tráfico de influências e/ou corrupção” em contratos públicos realizados com vários municípios do país.

Analisando o portal da contratação Pública — Base.Gov — é possível verificar que entre 2009 e 2020, a EQS realizou 34 contratos com entidades públicas, totalizando no valor total de 850.232,41 euros. Mas uma parte considerável deste bolo — cerca de 250 mil euros — foi conseguido em apenas um ano e meio, o período dos ajustes que coincidiram com o tempo em que Nuno Araújo esteve no Governo e que está agora a ser analisado pelo departamento do Ministério Público que investiga a criminalidade económico-financeira mais complexa, coadjuvado pela Polícia Judiciária.

O Observador tentou ao final da tarde desta terça-feira obter um esclarecimento junto da empresa, mas não recebeu qualquer resposta até à hora de publicação deste artigo.

No comunicado divulgado, o Ministério Público é claro. Nuno Araújo “usaria a sua influência decorrente do cargo [de chefe de gabinete] para conseguir a celebração por ajuste direto, tirando benefícios monetários através de outra sociedade comercial, que igualmente controlava”.

Para o Ministério Público, Nuno Araújo a saída de sócio-gerente da EQS poderá ter sido fictícia, apesar de estar no gabinete do então secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos. “À data, a sociedade adjudicatária seria gerida e controlada de facto pelo sócio-gerente anterior, o qual exercia então funções de chefe de gabinete ministerial”, pode ler-se no mesmo comunicado.

Especializada na área da Engenharia e Tecnologia, assim como em soluções para apoiar as empresas na gestão dos seus ativos e operações, na garantia da qualidade e da conformidade, melhoria da fiabilidade e desempenho, a EQS acabou por conseguir contratos com o setor público com uma expressão considerável no período em que Nuno Araújo desempenhou funções de chefe de gabinete de Pedro Nuno.

A cronologia

Nuno Araújo deixou o cargo de sócio-gerente da EQS – Serviços de Emergência e Qualidade em novembro de 2015, precisamente para ocupar o cargo de chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos. À frente da empresa ficaram dois sócios, Domingos André da Costa Teixeira e Hélder Filipe Madureira Araújo. Mais tarde, a partir de dezembro de 2019, Domingos André da Costa Teixeira renuncia à gerência.

Em 2018, Nuno Araújo acabaria por deixar a secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para ser vogal na direção da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL). Em 2020, tornou-se mesmo presidente do conselho de administração da Porto de Leixões.

Existem, portanto, dois momentos a considerar: o período em que Nuno Araújo estava, de facto, à frente da empresa (de 2009 até setembro de 2015); e o período em que deixou a empresa para ser chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos (2015-2018) até hoje.

Os ajustes diretos do período em investigação

Dos 34 contratos a grande maioria foi por ajuste direto, havendo apenas registo de dois concursos públicos e 4 consultas prévias. No período em que esteve no Governo todos os contratos da empresa com entidades públicas foram conseguidos por ajuste direto.

29 de abril de 2016 — ajuste direto do Município de Coimbra de 56.610 euros (sem IVA)

Objeto do contrato: Aquisição de serviços de inspeções e realização de inquéritos a acidentes – Ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes;

Objeto do contrato: Inspeções periódicas, reinspeções e inspeções extraordinárias aos equipamentos elevatórios existentes no Concelho de Valongo. Segundo o portal, apesar do valor contratualizado, o montante final fixou-se nos 27.850,99 euros (sem IVA), com a seguinte justificação: “O preço contratual baseou-se numa previsão de inspeções”;

Objeto do contrato: Prestação de serviços de inspeção de elevadores, monta-cargas, tapetes rolantes e escadas mecânicas;

Objeto do contrato: Vistoria a elevadores do concelho;

Objeto do contrato: Aquisição de Serviços de Exploração do Subsistema de Vila Chã e Subsistemas de Penices e Água Longa;

Objeto do contrato: Vistoria a elevadores do concelho;

Objeto do contrato: Aquisição de serviços para a realização de inspeções e reinspeções de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, bem como para a realização de inquéritos e peritagens;

Objeto do contrato: Aquisição de serviços de perícia técnica ao Projeto de Estabilidade da empreitada para a Instalação da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, no Convento de São Francisco de Real, em Braga.

Desde que Nuno Araújo foi exonerado por Pedro Nuno Santos, a empresa de que é cofundador já celebrou contratos públicos com as Águas do Douro e Paiva (18.348 euros), a Câmara de Valongo (63.000 euros), a Câmara de Lisboa (19.967 euros), Águas do Centro Litoral (7.940 euros), Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (7.400 euros em 2019 e 10.030 em 2020), Câmara de Matosinhos (26.887 euros) e com os Serviços Municipalizados de Viseu (4.450 euros).

O piloto da ENI/EQS Racing Team

Apesar de ter saído da EQS, Nuno Araújo continua de algum modo ligado a esta empresa. Basta uma pesquisa no site da empresa para encontrar vários registos. Um deles é o sexto lugar que o piloto Nuno Araújo alcançou no Campeonato de Portugal de Ralicross 2019 na “estreia do Skoda Fabia S1600 do ENI/EQS Racing Team”, descrito como “a grande novidade da primeira passagem […] por Mação”.

“O carro levou Nuno Araújo ao 6.º lugar final, deixando sinais de que será um projeto bem sucedido. Quando em Mação, soou, pela primeira vez, o forte “roncar” do motor instalado no Skoda Fabia S1600 do ENI/EQS Racing Team, ficaram justificadas as longas horas investidas na construção e preparação da nova “arma” da equipa, que promete proporcionar a Nuno Araújo voos mais altos na luta pelos lugares da frente, na mais competitiva categoria do Campeonato de Portugal de Ralicross 2019”, lê-se no site.

Noutra publicação é explicada a relação da empresa com o Trail Running e o Rallycross, que já vem da sua fundação: “Encontra a sua origem no ano de constituição da empresa. Alavancada pela relação pré-existente dos sócios fundadores com o desporto, a promoção de atividades, eventos e equipas desportivas mostra-se como algo natural e decorrente do compromisso assumido pela empresa para com a sociedade civil”. Já esta época, Nuno Araújo estreou um Audi A1 S1600.

Peça-chave na ‘geringonça’

A relação de Nuno Araújo com Pedro Nuno Santos é de amizade e quando este foi chamado para o centro nevrálgico da geringonça, em 2015, não pestanejou sobre quem chamaria para seu chefe de gabinete.

Foi peça-chave na coordenação política do gabinete de Pedro Nuno Santos num período especialmente delicado: os primeiros tempos do Governo de António Costa que estava dependente do apoio da esquerda parlamentar para se manter em funções.

A negociação política de cada Orçamento do Estado, por exemplo, passava toda por ele. Era representante do Governo em muitas das reuniões e estratega político de Pedro Nuno Santos que, no gabinete dos Assuntos Parlamentares, foi montando uma frente de coordenação sempre numa lógica de futuros voos.

Já em 2020, o ministro Pedro Nuno Santos nomeou o antigo chefe de gabinete para presidente da Administração dos Portos do Douro e Leixões e Viana do Castelo (APDL), para o mandato 2020-2022. Líder do PS de Penafiel, já era vogal da administração da APDL desde março de 2018.

Numa nota enviada à comunicação social esta terça-feira, após ter sido tornado público diversas buscas relacionadas com este caso, o gabinete de Pedro Nuno Santos garantiu que “o ministro das Infraestruturas e da Habitação é totalmente alheio à alegada prática dos atos referidos nas notícias” e acrescentou: “Aguardaremos o desenrolar do processo judicial”.